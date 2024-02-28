Воїн, який на фронті втратив ногу, відправив ЗСУ 200 авто: "Якщо я зламаюся – це буде перемога ворогів"

Андрій Усач із Рівненщини ще 2014 року пішов захищати Україну від окупантів. Дивом вижив, коли йому ампутували ногу в ангарі Луганського аеропорту, бо не могли евакуювати. Відтоді чоловік допомагає побратимам, збираючи їм допомогу по всьому світу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Андрій Усач втратив ногу під час боїв за Луганський аеропорт

Андрій Усач – ветеран російсько-української війни. Пішов воювати ще 2014-го. Тоді отримав тяжкі поранення на Луганщині. Ворог накрив захисників з "Граду".

Це були бої за Луганський аеропорт у липні 2014 року. Тяжкопоранений Андрій з побратимами в ангарі були під постійними обстрілами, оскільки евакуація була неможлива. Разом з ними був лікар Дмитро Лось, який розумів, якщо не зробити операцію – Андрій не виживе.

"Щоб уберегти життя, довелося пожертвувати частиною тіла. Відрізали залишки ноги і починається обстріл", - згадує Андрій Усач.

Андрій Усач

Після початку повномасштабної війни ветеран волонтерить для ЗСУ

За кілька днів таки вдалось провести евакуацію. А далі роки лікування та реабілітації. Андрій не лише став на протез, а й потрапив в національну збірну. Представляє Україну на міжнародних змаганнях поранених ветеранів.

Український ветеран навіть знайомився з сином Короля Сполученого королівства. Так поступово з'явилися знайомі іноземці та люди з української діаспори. Тож коли почалось повномасштабне вторгнення росіян, Андрій звернувся до них за допомогою для військових. Пригадує, як з Англії переганяв першу машину.

"Кермо не з тої сторони, люди не так їздять, три педалі, одна нога", - згадує ветеран.

Андрій Усач

Тепер за кермом він постійно. За цей час, каже, з друзями зуміли доправити на передову зо 200 автівок. Останню партію пригнали недавно.

Боєць Руслан, який приїхав по транспорт, каже, що зараз на фронті дуже потрібні авто. Решту переганятимуть на передову Андрій з друзями. Для цього їм потрібно близько 30 тонн пального. Андрій обіцяє допомагати далі: тим хто на фронті, і тим, хто після поранень у лікарнях.

Закликає, як би тяжко не було – не здаватися.

"Якщо я зламаюся – це буде перемога ворогів", - каже ветеран війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 28 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, як армія Путіна нещадно знищує затишне місто в Україні.

Читайте також: