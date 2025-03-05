Воїн ЗСУ розповів історію медикині із Нової Зеландії, яка кинула все і від 2022 року захищає Україну

Український військовий, син Ігоря Пелиха - Іван Пелих розповів, як на фронті воюють іноземці. Він пригадав історію військової медикині родом із Нової Зеландії, яка від 2022 року захищає Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю ведучій Марічці Падалко.

Він зазначив, що іноземні військові, навідмінно від українських, можуть розірвати контракт із ЗСУ.

"Дуже багато хто запитує, навіщо це їм потрібно. У всіх по-різному: є ті, хто за ідею, є ті, хто за гроші. Є моменти, де коли іноземцями нехтують і не оформлюють. У нас це такі самі військові. Єдиний момент - вони можуть розірвати контракт. У нас є навіть кейси, що іноземці рідко коли залишаються в одному підрозділі. Вони можуть розірвати контракт, потусити в Києві та спробувати себе в іншому підрозділі. І це нормальна практика, що хтось провоював і каже - сорі", - каже він.

Іван Пелих розповів історію військової медикині з Нової Зеландії, яка від 2022 року воює за Україну та повернулась на фронті навіть після тяжкого поранення.

"Медикиня з нами від 2022 року, вона з Нової Зеландії. Там вона була гірським медиком. Вона приїхала сюди воювати і залишилась надовго. 2023 року вона підірвалась на протипіхотній міні, майже втратила ногу. Вона відновилась, повернулась і очолила одну із груп. Переїхала жити в Україну - купила квартиру, прописалась і отримала громадянство. От вам приклад людини, яка взагалі могла сидіти у Новій Зеландії та насолоджуватись життям на березі океану. Але вона кинула все і воює за ідею", - розповів Іван Пелих.

Повну версію інтерв'ю дивіться за посиланням.

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