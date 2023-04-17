Воїни незвично подякували хлопчику за листи з підтримкою: дитина нестямилась від щастя

12-річний Мишко Баранов із Енергодара нині з мамою у вимушеній евакуації в Німеччині, але навіть на відстані не припиняє допомогати збройним силам. Коли хлопчик не отримав зворотньої відповіді на свій лист до військових - його знайомі по школі почали глузувати: мовляв, листи підтримки на фронті нікому не потрібні, але все виявилось не так, йдеться в ТСН.

До Зінгена, що на південному заході Німеччини разом з мамою хлопчик виїхав вже з російської окупації майже рік тому. Єдина дорога з Енергодара до Запоріжжя через Василівку тоді ще була відкрита і їм неабияк пощастило - дорога зайняла кілька годин, тоді як інколи людям доводилось стояти тижнями.

На чужині хлопчик адаптовувався важко, туга за рідною домівкою досі не минула. Щоб пришвидшити своє повернення додому Мишко донатить на ЗСУ та пише листи підтримки нашим бійцям. На свій перший лист Мишко відповіді не отримав. “Були люди, які сміялися і казали, що це не дійде і усе таке не вірили”, - розповідає хлопчик.

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До другого листа мама нишком додала і від себе. “Цей лист запав, бо там було мамине прохання. Історія Міши, що Міша не перший раз передає, але нічого назад не приходить і в Німеччині почали казати, що не потрібна ця підтримка, ніхто цього не розуміє”, - розповідають бійці, які отримали листа.

Лист від Мишка та його мами проїхав дві тисячі кілометрів і потрапив до рук добровольців Олександра та Олега. Вітання з евакуації розчулило навіть загартовані війною серця бійців. Вони вирішили підтримати хлопця так само, як він підтримує їх. “Ми отримали твого листа, дуже приємно”, - звучить на відео, яке для хлопчика записали бійці.

Дитина не стримувала радощів від почутого, сюрприз з відеозверненням до нього від захисників вдався. Бійці кажуть, що малюнки та слова підтримки бійцям від дітей дуже важливі. Захисники справді їх носять з собою у кишенях і це не красивий міф. Просто зворотній зв’язок для всіх - не реальний. “У серці воїнів кожен лист знаходить свій відгук, у наших воїнів є дуже велика віра у перемогу і все, що вони роблять недаремне і всі ці дрібнички, вони підкріплюють, і не дають згасати цій вірі”, - каже боєць Олег.

Після перемоги Мишко з мамою хочуть повернутися до України. Кажуть, вся надія на наших бійців, бо повертатися їм нема куди. “Там живуть російські солдати, навіть у голові не вкладається, але, так як нам кажуть, спілкуємося з тими, хто залишився, це не тільки у нашому… Додому хочеться дуже, Німеччина хороша, але хочеться додому”, - каже мама хлопчика.

Поки на Мишка чекає ще один сюрприз. Підліток отримає більше, аніж відеозвернення від бійців - прапор України підписаний бійцями вже дорогою до Німеччини. Але для того, що Мишко і інші діти повернулися з евакуації потрібно такі прапори підняти в усіх тимчасово окупованих наших містах. “Хлопці, які приймають участь у бойових діях, які ціною власною життя дають можливість Міші повернутися додому”, - кажуть бійці.

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