Воїни утримують третину Бахмута під безперервним вогнем: місто прострілюється наскрізь

Бахмут захищається і контратакує. Воїни знищують росіян з гаубиць та мінометів, витримують постійні піхотні штурми й авіаційні удари, беруть окупантів у полон та проводять локальні контрудари навколо міста. Все це - неймовірно високою ціною, під безупинним ворожим вогнем, йдеться в ТСН.

На Донеччині вздовж всієї передової та на понад три десятки кілометрів в оперативному українському тилу, майже усюди не залишилося безпечних місць.

Кілька тижнів поспіль аеророзвідники “Хартії”, добробату 127-ої бригади тероборони, щоранку облітають Бахмут, шукають ворога і шляхи до міста. Доріг туди чимало, кажуть воїни, натомість, відшукати цілковито безпечний маршрут - майже нереально. Всі стежки - справжня лотерея з максимальними ставками. “Вдень, майже постійно і вночі - теж! Ближче до ранку, є там, коридор тиші. Ну, може година-дві. І потім знову. Дуже багато обстрілів! Дуже багато! 152-ми! Б’ють міномети - танчики б’ють. Навпроти дім - прилетіло! Там - там! По нам тут є**а**ь, прям прилітає”, - каже боєць добровольчого підрозділу “Пушкин.

На весь Бахмут немає навіть пари квадратних метрів, де би залишились цілими будь-які споруди. Тут земля переорана скалками, важкими артилерійськими снарядами та вибухами касетних боєприпасів. “Постійно чуєш вибухи, постійно якісь прильоти, залпи з РСЗО. Таке постійно. Вони, не шкодують боєприпасів. Вони працюють повними пакетами і обстрілюють дуже сильно”, - під час чергового обстрілу розповідає боєць добровольчого підрозділу “Хартія”, 127 ОБр СТрО “Нік”

Над дорогами висять обірвані дроти, а вздовж шляхів - обгорілі та потрощені залишки підбитих автівок. Міськими шляхами тепер частіше, ніж їздить транспорт, літають кулі. “Практично завжди стрілковий бій з мінімальними дистанціями. Ворог пре, дистанції 50-200 метров. Може бути там контакти - 20 метрів”,- додає “Боксер

Увесь Бахмут тепер прострілюється наскрізь. “Більш таких, кулеметних, автоматних обстрілів. Кулі літають шальні…”,- твердить працівниця пункту допомоги у м. Бахмут Олена.

Саме в цьому пункті, на весь Бахмут, де є електрика, гаряча їжа, напої, ліки та зв’язок. Натомість, вже майже не залишилося можливості, залишити місто, а чимало цивільних з різних особистих причин та мотивації, так і не наважились на евакуацію. За таке рішення, кажуть українські військові, вони щодня сплачують жахливу ціну. “Багато людей, які просто помирать. Вийшли з дому, міна прилетіла і … Люди лежали уже мертві, там на вулиці, на дорозі! Кожен день помирають”, - констатує “Боксер”.

Та місто вперто стоїть, бійці запевняють, що третина міста під їхнім контролем. Завдяки титанічним зусиллям українських воїнів, ціною багатьох життів тих, хто не мав би загинути, оборонці Бахмута тримаються, знищують окупантів виграючи час та навіть контратакують. “Ми всі розуміємо, заради чого ми тут. От і все. Повинні просто стиснути зуби, руки, кулаки і просто йти вперед”,- каже боєць “Нік”.

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