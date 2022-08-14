Воїни їжі: як шеф-кухар зі світовим ім’ям годує українців по всій країні

Воїни їжі: так себе та волонтерів називає шеф-кухар зі світовим ім’ям Хосе Андрес, що входить до рейтингу найвпливовіших людей журналу Time.

Він уже понад 10 років забезпечує їжею людей, що постраждали від стихійних лих. Цього року його організація World Central Kitchen допомагає Україні під час війни – з 24-го лютого вони створили 510 точок на території країни, де годують та роздають продуктові набори.

Він показав ТСН світлині в своєму телефоні, зняті в Україні. Хосе Андрес - відомий у всьому світі шеф-кухар, власник десятків популярних ресторанів у США. Має дві зірки Мішлен.

А ще - він організатор World Central Kitchen. З 2010 року допомагає людям у місцях стихійних лих. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація годувала біженців на українсько-польському кордоні. Готували понад 200 тисяч порцій на добу. Зараз годують по всій Україні. Працюють у п'ятсот десяти містах нашої країни.

Працюють у двох напрямках - продуктові набори та гаряче харчування.

У квітні в Харкові розбомбили кухню, яка допомагала організації.

Але іменитий шеф-кухар - має плани пов’язані з Україною і після перемоги.

За те, що створив гуманітарну організацію, Хосе Андреса було номіновано на Нобелівську премію миру.

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