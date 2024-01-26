Воїни ЗСУ назвали зброю, без якої не перемогти у війні та звернулись до українців: фото, відео

В українських військових є просування в Донецькій та Запорізькій областях, стверджує Інститут вивчення війни. Українські захисники просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки, на південний захід від Донецька, кажуть американські аналітики. Також війська ЗСУ відкинули ворога на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного. Не в останню чергу цей тактичний успіх досягнутий завдяки використанню FPV-дронів.

Про це йдеться в сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Знімальна група ТСН побувала в Запорізькій області, в районі Роботиного, де воюють оператори дронів 118-ої бригади.

Знищення ворожої техніки

Кореспонденти стверджують, на цій ділянці - поки що паритет між нашими військовими і противником у використанні дронів. Щоб не дати ворогу досягнути перевагу, ТСН оголошує збір для підрозділу ударних БПЛА для 118-ої бригади. По QR-коду в лівій частині екрану можна задонатити на FPV-дрони.

Для того, щоб FPV-дрон дійсно завдав ефективного удару, потрібно підібратися якомога ближче до противника. Оператори 118-ої бригади керують своїм безпілотним камікадзе з укриття, яке знаходиться майже під носом у противника. Командир взводу ударних БПЛА "Ярослав" каже, що снаряди для ударів вони використовують саморобні.

Але ситуація на передовій вимагає створення серійних боєприпасів для FPV. Та й, взагалі, кількісна перевага в дронах стає стратегічним фактором для досягнення перемоги на полі бою.

"FPVшкам, заміни немає, без них перемогти нереально", - каже "Ярослав".

Оператор дронів

Оператор БПЛА "Микола" каже, що Росія обганяє Україну щодо виробництва дронів-камікадзе.

"Росія готувалася до цієї війни, вона готувалась до того, що їй доведеться працювати не тільки технікою, піхотою, флотом, а ще й дронами", - каже військовий.

В Україні давно настав час різко збільшити виробництво відносно дешевих безпілотних систем – державними потужностями. Волонтерських вже замало.

"У нас більшість FPVшок волонтерські. Навіть найкращі FPVшки йдуть волонтерські", - наголошує "Ярослав".

Проте, до ідеї масово збирати безпілотники вдома командир взводу FPVшників ставиться скептично. Все, що зроблено в кустарний спосіб, операторам дронів доводиться переробляти власними руками. Прямо на передовій.

FPV-дрони

"На сьогодні цьому підрозділу вистачає боєзапасу гвинтокрилих камікадзе - за рахунок волонтерів. На завтра ситуація може змінитися. І, треба визнати, не на користь наших хлопців", - наголошує Андрій Цаплієнко.

Тому, до моменту, поки передова отримає від держави обіцяний мільйон дронів, військові бачать лише такий вихід: "Краще донатьте на дрони".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Без FPV-дронів перемогти неможливо! Збір для підрозділу ударних БПЛА для 118-ї бригади

Нагадаємо, Жданов розповів, що насправді могло статися з Іл-76 і хто був на борту.

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