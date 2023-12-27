Воїни ЗСУ під час бою взяли у полон українця із Запоріжжя, який воював за РФ: його спіткала сумна доля

Штурмовики 58-ї бригади на Вугледарському напрямку захопили ворожі позиції і окрім росіян узяли в полон українців з Криму і Запоріжжя, які стали до лав ворожої армії. Це колишні ув'язнені, яким пообіцяли амністію, а натомість зробили смертниками в "м'ясних штурмах".

Про це йдеться в матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Як штурмовики готуються до боїв

ТСН побачила, як українські пілоти відпрацювали по ворожим позиціям на одному з напрямків Донеччини. Дістатися ворога по землі після снігопадів і дощу розбитими дорогами вкрай складно.

Українська авіація

Бійці штурмової групи розповіли, що готуються до бою. Отримують настанови від командирів, перевіряють спорядження і вантажаться в броньовані гусеничні М-113. Цікавляться бійці і прогнозом погоди на найближчі години.

"Погода має бути льотна для БПЛА, щоб ми могли бачити як своїх, так і сили противника", - каже воїн ЗСУ.

Воїни ЗСУ

Завдання цих штурмовиків відбити раніше захоплені росіянами позиції і закріпитися в одній з посадок. Згідно задумам командирів, це має стримати потуги окупантів просуватись в бік Вугледару з тимчасово окупованого Микільського.

За діями штурмової групи стежать на моніторах командного пункту. Артилерія прикриває, прицільно влучаючи по ворожому гранатометнику. У цей час штурмовики можуть трохи відпочити перед ближнім боєм.

Проти України воюють "зеки" із Криму та Запорізької області

Під час минулих операцій ці бійці взяли в полон росіян, а також увʼязнених українців з Криму і Запоріжжя, яким обіцяли амністію після півроку служби.

"Мобілізовані зеки з Запоріжжя. Їм пообіцяли, що якщо вони прослужать півроку, їх демобілізують чи амністію їм дадуть, але там амністію їм ніхто не дав", - каже командир роти "Юрист".

Ув'язнений українець, який повірив росіянам, прослужив в ворожій армії більше року і опинився в полоні. Та за іронією долі під час пересування групи потрапив під російський обстріл.

Штурмовики ЗСУ

Мінометним вогнем росіян, коли ворог здійснював спроби відбиття позиції - так званий контрштурм, цей полонений загинув через пряме попадання в окоп

"Штурмовикам під час цієї вилазки вдалося захопити ворожу позицію та відтіснити ворога на кількасот метрів. Цього разу без втрат серед своїх. Цей день командири записують в плюс і вже планують наступні атаки", - каже кореспондент ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Штурмовики на Вугледарському напрямку захопили ворожі позиції. Серед полонених був “сюрприз”

Нагадаємо, російські окупанти продовжують штурми Авдіївки. Бої надважкі, оскільки ворог, на відміну від нас, не економить снарядів і масово використовує дрони-камікадзе та літаки-бомбардувальники.

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