Воїни ЗСУ показали унікальні кадри боїв біля Покровська та розповіли, що там насправді відбувається

Українські захисники стримують росіян під Покровськом. Вони показали унікальні кадри знищення ворожої зброї та розповіли, що там насправді відбувається.

Українські воїни знищили штаб російських офіцерів в окупованому Селидово. Кадри авіаудару потрапили на відео. А навколо Покровська потрощили кілька гармат росіян, які гатили в бік наших позицій. Це зафіксувала камера ТСН. І дрон "Шарк", яким воїни 25 окремої повітряно-дестаноі бригади розвідують місцевість навколо Покровська. В цій історії є ще одна важлива деталь. Безпілотник, який допомагає десантникам бачити тил ворога споряджає для роботи жінка-технік. Третя в Збройних силах, яка навчилась працювати на розвідувальному борті. А в мирному житті вона вчителька географії в одній зі шкіл Дніпра.

Про те, як вона разом з побратимами робить усе можливе, щоби фронт не дістався Дніпропетровщини - у репортажі з-під Покровська спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Наша авіація знищила російських офіцерів у окупованому Селідово. Цей приліт нашої ракети зафіксував дрон, яким управляє "Білий". Зараз у пілота буде нова місія - знайти якомога більше гармат ворога ще до того, як вони почнуть сипати снаряди на наші позиції під Покровськом. Вночі одну з таких вдалося виявити за якісь секунди до пострілу.

Ураження окупантів

Українські воїни переважають ворога у вмінні працювати на розвідувальних дронах. І це одна з причин чому 25 повітряно-десантна дотепер не пустила росіян у Покровськ.

"Білий" дає команду на виліт. Поряд вже споряджений борт "Шарк". Тут, на полі де він злітає, керує десантниця "Ультра". Вона - третя жінка в ЗСУ, яка працює на такому дроні. А в мирному житті - це вчителька географії з Дніпра Світлана Олександрівна. Учні Світлани - основна мотивація і чимала підтримка. Тож вона в бригаді, яка прикриває основне місто на шляху ворога до Дніпропетровщини, робить все можливе, аби ворог не дійшов до її рідного Дніпра.

"У мене учениця є, випускниця. Вона мені сьогодні написала: "Світлана Олександрівна вітаю. Як ви?". Сповістила, що ще сітка. Такі моменти вони варті того, щоб бути тут. Дівчинка прислала коробочку соків. І написано, це соки, які мені давали однокласники на свої дні народження. Розумієте, дитину пригощали, а вона відкладала їх", - каже "Ультра".

Воїни запускають дрон "Шарк"

Військова ставить дрон на катапульту і він летить в небо над Покровськом. І майже одразу засікає ворожу гармату, яка гатить по нашим позиціях. Кілька кліків мишкою і пілоти передають на штаб координати ворожої гармати. Їх чує Василь. А значить, зараз буде гаряче.



Ворожа гармата замовкла. Це вже непоганий результат. Але з "Шарком" втрачається відеозвʼязок. Треба рятувати борт, бо ворог зрозумів, що його бачать і увімкнув сильний РЕБ. Пілоти намагаються вивести дрон в безпечну зону. Майстерність екіпажу доведена - "Шарк" повертається на землю. Його ловить "Ультра".

Місія "Шарку" на сьогодні завершена. Його змінять в небі нічні дрони-розвідники. Але "Ультра" не відпочиватиме. Вона збирає відео з борту. Щоби продовжити вже факультативний урок географії для своїх учнів онлайн. Бо хоче показати красу Донеччини не лише з паперових мап у підручниках, а з висоти пташиного польоту.

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Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під Покровськом росіяни втратили 7 тисяч осіб безповоротно і 15 тисяч загалом. Це з пораненими, зниклими безвісти і так далі.

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