Воїни ЗСУ розповіли про озброєння, яке вдало знищує іранські "Шахеди": "Просто і надійно"

Німецькі ЗРК Gepard успішно знищують іранські дрони на півдні України. Німецькі танки з зенітними гарматами прикривають небо Одещини та на зимовий період готуються захищати критичну інфраструктуру від атак ворожих дронів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

ТСН поспілкувалась із екіпажем німецького ЗРК. Це - "Гуцул", "Дюран" та "Одеса". Хлопці різного віку та з різних регіонів. Познайомилися на навчаннях у Німеччині, де опановували іноземну зброю. А тепер разом закривають українське небо.

"Базове навчання було два місяці. Спочатку була теорія, а потім вже практика на полігоні. На полігоні також по повітряних цілях і також по наземним цілям", - каже командир екіпажу "Гуцул".

Механік з позивним "Дюран" з Київщини до призову працював приймальником товарів у мережі супермаркетів. Нині керує 47-тонною машиною. Каже, що техніка проста та надійна.

ЗРК Gepard

На озброєнні цього зенітного танка стоять дві 35-міліметрові гармати, які здатні робити 550 пострілів на хвилину. Локатор може впіймати ціль на відстані у 15 кілометрів і супроводжувати її.

"Зафіксував ціль, воно показує по радару, що тут зафіксували її. І чекаємо, поки ціль ближче наблизиться. Воно зафіксувало і веде ціль стволами, саме треба потім просто вести вогонь", - каже "Одеса".

Командир зенітно-ракетного дивізіону каже – на башті кожного Gepard намальовані "Шахеди", які вже знищив екіпаж. Ця техніка рятує життя людей і захищає важливі об’єкти. Військові зазначають, що вони пишаються збиттям іранських дронів, адже це рятує життя українців.

Німецькі танки "Гепард" вправно знищують іранські дрони

Після перевірки та обслуговування Gepard екіпаж знову сідає всередину броні та вирушає на нічне чергування.

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку.

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