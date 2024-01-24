Воїни ЗСУ розповіли про унікальний український дрон: він виявляє танки, артилерію окупантів з РФ

Дрон українського виробництва "Лелека" здатен залітати вглиб ворога до 30 кілометрів. Він виявляє позиції та техніку противника і коригує вогонь нашої артилерії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Як воює дрон "Лелека"

Пілоти кажуть, що сонячний день – ідеальні умови для аеророзвідки. Олексій зазначає, що дрон "Лелека" має різні режими керування. Військовий жартує - у цій справі він старий-новий. Був пілотом "Лелеки" на початку вторгнення, згодом перейшов у піші групи, після двох поранень та висновку ВЛК знову повернувся до цієї пташки.

"Лелека"

"Досить хороший радіус дії, час польоту теж досить великий, в управлінні не важка. З пульта зліт і посадка. За це ми її і любимо", - каже пілот.

6-ти кілограмовий птах, розмахом крил майже у два метри здатний залітати вглиб ворога до 30 кілометрів. Камера з кілометрової висоти фіксує усе, що бачить на 360 градусів. Працює і вдень, і вночі, каже команди відділення Сергій.

Завдяки "Лелеці" воїни ЗСУ знаходили і танки, і склад боєприпасів, і ворожу артилерію.

ЗСУ

За маршрутом дрона слідкують із переобладнаної автівки. На великому моніторі в режимі реального часу пілоти бачать позиції ворога в районі Бахмута, Кліщіївки та далі на схід. Отримані координати передають іншим підрозділам і коригують вогонь артилерії.

Воїни ЗСУ хвалять британську гармату L119

Завдяки аеророзвідці гармаші 80-ї окремої десантно-штурмової бригади відпрацьовують по скупченню ворожої піхоти. Боєць на позивний "Пилипко" хвалить британську гармату L119, яка працює по позиції ворога.

"Дуже точна гармата, служить нам добре, аби більше снарядів було", - каже захисник України.

Працюють снарядами калібру 105 міліметрів. Каже, гаубиця легка в обслуговуванні, мобільна, добре маскується, її важко вистежити ворогу.

Позиції ЗСУ

Командир гармати "Сивий" каже, що цієї ночі вони працювали по позиції ворога в районі Кліщіївки. Звідти окупанти пробували йти на штурм.

"Є в них бліндаж, доволі непогано обладнаний і вони там зосереджуються. Вони заходять малими групами по 2-3 чоловіка і намагаються штурмувати. Загалом за ніч це може бути 15-20 чоловік, спроба зайти і спроба організувати штурм наших позицій, але їм нічого не вдається", - каже "Сивий".

Сивий додає, гаубиця L119 - ідеальна зброя для прикриття нашої піхоти. Та головне – щоби було чим прикривати.

Ворог весь час намагається вистежити "Лелеку". РЕБ глушить сигнал. Пілоти зізнаються - пташку вже доводилось садити навпомацки. Також ворог втручався у мозок дрона. Було й таке, що пташці прострелили крило.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Від "Лелеки" не сховаються! Як артилерія нищить росіян і відбиває штурми під Кліщіївкою

Нагадаємо, очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів.

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