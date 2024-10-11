Воїни ЗСУ розповіли про унікальну техніку, яка врятувала їх під час боїв на Курщині

На Курщині ситуація загострилася. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія перекинула близько 50 тисяч військових до цієї області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту в Україні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Що відомо про ситуацію на Курщині

Зокрема, відомо, що це полегшило оборону українським захисникам на Запорізькому, Херсонському та Краматорському напрямках. Раніше моніторингова група DeepState заявила, що війська Російської Федерації "протиснули" лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України в районі Новоіванівки, де вступати в бій довелося артилеристам і дронникам.

За даними DeepState, росіяни стягнули чимало додаткової техніки та сил, щоб закріпитися ще і в районі Зеленого Шляху. Водночас, за повідомленням ЗСУ, ситуація на Курщині залишається складною, але контрольованою, де ворог під час штурму зазнав чималих втрат.

Військові розповіли про унікальну військову техніку

Воїни 95-ї десатно-штурмової бригади розповіли, як знищили росіян в одному з ключових населених пунктів. Допомогла в цьому техніка, яку надали Україні союзники. Нині наступ українських сил на російській території сповільнився, бо росіяни підтягнули підкріплення. Але витіснити наших воїнів з Курщини вони не можуть дотепер.

Курська область

Після боїв під Торецьком легендарна 95-ка стала другим ешелоном, який заходив на Курщину. Їх підкріпили німецькими машинами Marder і це дуже суттєво допомогло їм у боях.

На кадрах видно, як Marder розбиває на друзки будівлі, де укріпилися росіяни на півночі Курщини. Тоді це відео розлетілося соцмережами. А тепер воїни розповідають подробиці.

"Хлопці були на першому поверсі. А я працював по другому. То рученята трохи трусилися, щоб, не дай Боже, донизу не опустити", – каже "Шершень", військовослужбовець 95-ї бригади.

"Шершень"

20-міліметрову гармату десатники ще називають снайперською, бо дозволяє стріляти по ворогові з далекої відстані. Але в тому бою екіпаж підійшов дуже близько до будівлі.

Дістатися до ворога аж так близько і не думати про те, що ворог стрілятиме у відповідь, – у цій машині це можливо. В Marder завдяки надійній броні воїни почуваються впевнено. Вона рятувала і від FPV, і від уламків ворожих снарядів.

"Ми не переживали, що вона десь підірветься. Прошиє нам шось. Ми спокійно виїжджали", – каже "Сонік", командир бойової машини 95-ї бригади.

На цій машині десант може заїхати і висадитися безпосередньо на поле бою. Правильна висадка штурмовиків – це вже половина успіху, каже "Шершень". Знає, бо й сам був у піхоті.

Цей легкоброньований танк, а саме так німці називають цю машину, врятував не одне життя, бо екіпажі Marder вивозять поранених. Машина ще й достатньо мобільна. Єдиний мінус – це їхня кількість. Партнери передали на всі ЗСУ трохи більше сотні таких машин.

95-та бригада – одна з останніх, яка отримала Marder і вирушила на них штурмувати Курщину. Військові кажуть, що Marder проти БТР – це як "Мерседес".

Marder

Екіпаж цієї машини – колишні штурмовики. Хлопці півтора року були в піхоті. "Сонік" родом із Криму, "Кабан" – із Харкова, а "Шершень" – із Часового Яру. Їх об’єднала війна та маруновий берет. Але найбільше – бажання вигнати ворога зі свого дому та підтримати своїх побратимів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На Курщині гаряче! Ворог пішов у наступ і має плани! Як 95-та бригада на "Мардері" нищить окупантів

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