Воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка допомагає на фронті

Кожен дрон 31 окремої механізованої бригади, що відслідковує та нищить росіян на Запорізькому напрямку, проходить ретельну перевірку в майстерні. Техніки працюють цілодобово, відновлюють та перепрошивають сотні бойових "пташок". Тестують квадрокоптери на вантажопідйомність, а також навчають майбутніх пілотів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Дрони, які надходять до бригади, спочатку оновлюють техніки. Міняють прошивку, та тестуютьна спеціальному приладі. На кожен дрон кріплять нові батареї, деякі запчастини друкують на 3Д-принетрах.

"Лесик"

Через руки майстрів проходять десятки ФПВ-дронів різної модифікації. На розвідницьких апаратах спеціалізується технік на псевдо "Лесик". Воїн був піхотинцем, та після поранення на Донецькому напрямку займаєтсья ремонтом дронів.

"Я навчався технікум радіоелектроніки, хоч і працював в іншій сфері, але можна сказати я з дитинства радіолюбитель", - каже "Лесик".

"Лесик" ремонтує дрони

Усі дрони, які тут лагодять та налаштовують, потрібні ще на вчора, кажуть техніки - "пташок" на фронті не вистачає.

"Потреба завжди є, хотілося б більше тому приходиться, якщо щось ламається дуже швидко ремонтувати, дрони як видають так і волонтерські", - каже начальник майстерні батальйону безпілотних систем 31 ОМБР Олександр.

"Забезпечення наше і забезпечення росіян, то у них їх дуже багато, це один до трьох. Не сказати, що зараз нам не дають дронів, так дають, але хотілося б звичайно більше, адже чим більше дронів тим менше росіян", - каже "Арчі".

У майстерні є і спостережний пункт, де в прямому ефірі захисники відшукують та знищують росіян. Шукають ціль, а далі вже працює FPV або артилерія/

Керувати залізними "пташками" бійців навчає 26-річний "Арчі". Він має великий досвід знищення техніки та піхоти росіян.

"Тут скажемо так, менше руху техніки її тут майже немає. На Покровському напрямку там техніка була кожен день, не знали за яку хвататися", - каже "Арчі".

Він запвеняє - навчитись керувани дроном за бажання зможе кожен. Але спочатку майбутні пілоти мають 30 годин, щоб відпрацювати навички на симуляторі.

"Це дозволяє відчути саму фізику FPV-дрона тобто зрозуміти, як він працює, як він літає для чого це все", - каже "Арчі".

Дронарі 31-ї бригади закликають приєднуватись на них. У соцмережах виклали зразок заяви, заповнивши яку, доброволець може потрапити саме до них у підрозділ.

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