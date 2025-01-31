Воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка на передовій рятує життя військовим

Військові розповіли про унікальні наземні дрони, за домомогою яких зараз рятують життя пораненим. Що відомо?

Наземні дрони стали такими ж незамінними, як і повітряні. Особливо для саперів. Адже одна машина з мінами береже життя принаймні двом саперам, яким би довелось повзти і на собі тягнути міни вагою по 9 кілограм кожна.

Хлопці збирають на такі дрони тому просять долучитися. Реквізити на екрані.

Військовому 22 роки і він сапер. Працює руками, тягнучи міни або везе їх на дроні. Евакуація пораненого з нуля - це ціла спецоперація. Апарат має під'їхати до позицій, "трьохсотого" потрібно повантажити на платфому і це все під обстрілами мінометів і фпв дронів.

А тому наземні дрони рятують життя поранених і самих саперів. Адже доповзти з 30 кілогамами мін на собі уперед замінувати і повернутись – цілим майже не можливо.

"Набагато полегшує нам життя. Менше ходити, більше ним їздимо, чим ходимо, а якби не було так би приходилось робити в ручну", – каже "Губа", військовий 65 ОМБР ЗСУ.

QR-код, щоб домогти військовим

Але і ці дрони вразливі перед осколками і скидами. Ворог полює на таку техніку. І задіює потужні РЕБи, які глушать малюків на колесах.

Противник намагається знищити групи евакуаціі, які допомагають бійцям на передовій. І коли замість 4 людей приїзжає платформа це - зменшує ризики. Такими меншими дронами хлопцям, які на нулі тижнями і воду привозять, і проодукти.

Це все вітчизняні розробки. Щось дає держава, а щось доводиться купувати самим. То ж збирають кошти на дрони. І просять допомоги.

Противник тим часом змінює свою тактику і поповнює арсенал новими зразками зброї. Так, дедалі частіше використовує міни з сейсмодатчиками або ставить пастки під протитанкові міни. За останній рік війна для саперів дуже змінилась.

"Рік тому було набагато легше. Замінування в цьоцу році - надскладана задача", - кажуть сапери.

Наземний дрон, який рятує життя військовим

Це маленьке залізо на колесах вже врятувало десятки життів наших воїнів. То ж наземні дрони у цій технологічній війні стають такими ж незамінними, як і повітряні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ ДЕНЬ 31 СІЧНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Нагадаємо, ЗСУ уразили командний пункт росіян на Курщині.

Читайте також: