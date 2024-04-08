Воїни ЗСУ розповіли, як збивають безпілотники і чому окупанти запускають по Україні чорні "Шахеди"

На Одещині бійці мобільних вогневих груп чи не цілодобово відбивають атаки ворожих безпілотників. Рекордним став березень – тоді росіяни масово запускали "Шахеди" по енергетичних об’єктах регіону. Захисникам неба доводилося за ніч долати по півтори сотні кілометрів, щоб вполювати ворожі дрони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Мобільна група отримує сигнал – з моря заходить група ворожих дронів, треба зустріти їх і не пропустити до населеного пункту. Мисливці на "Шахеди" обирають точку, з якої цілитимуть по безпілотниках, готують крупнокаліберний кулемет та вмикають світлову техніку. Кожна вогнева група має планшети, де наживо бачить рух російського залізяччя.

Боєць, який збиває "Шахеди"

"Ми по планшету бачимо в реальному часі переміщення повітряних цілей. Точки завжди різні і тому час різний. Розкладання і розгортання в бойовий порядок – це хвилина. Кожен збитий "Шахед" – це врятовані життя, ми це розуміємо", – каже боєць вогневої групи на позивний "Бо".

Завдання Максима – за допомогою світлового променя знайти безпілотник у небі. Останнім часом для маскування вночі росіяни фарбують їх у чорний колір.

"Найважче – це коли туман, бо це дуже важко, його майже не видно – що в тепловізор, що з прожектора. Але стараємося, робимо", – каже Максим.

Найбільші атаки ворожих дронів були на енергобʼєкти Одещини. Один зі збитих "Шахедів" прямував до електростанції, але був вдало знищений.

Збивання "Шахедів"

"Ми намагаємося його вполювати його ще до того моменту, як він зайде у квартали, у нас багато таких мобільних груп і всі працюють злагоджено, тому збиваємо їх ще до моменту підльоту", – каже командир мобільної групи "Васян".

Мобільна вогнева група працює злагоджено: всі бійці пройшли передову, мають швидку реакцію, вміють влучно бити по ворожих об'єктах. Дрон збивають у небі навіть на відстані 800 метрів. Інколи нічне полювання розтягується до 5 годин. Щоб уразити російські ударні безпілотники з мінімальними наслідками для населення, доводиться проїжджати сотні кілометрів.

Воїн ЗСУ наводить прожектор на дрони

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 8 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, на території Запорізької АЕС, яку наразі контролюють окупаційні війська Росії, 7 квітня вибухнув дрон.

Читайте також: