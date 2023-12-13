Воїни ЗСУ розповіли, якої зброї потребують: "У ворога - це масове виробництво"

Українські бійці потребують якомога більше FPV-дронів, які знищують ворога та його техніку. В окупантів така зброя зараз у масовому виробництві.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Військові 108-ї бригади ТРО Дніпропетровщини, які захищають Запорізький напрямок, кажуть - FPV-дрони вкрай потрібні на фронті. Українські бійці навчилися використовувати цю високоточну зброю раніше за ворога. Та наразі у росіян такої техніки чимало

"У ворога масове виробництво, доступ до Китаю, до комплектуючих. Але при масовому виробництві ніхто на якість не дивиться, це нас майже спасає", - каже т.в.о заступника командира 102 батальйону 108 бригади ТРО "Мешик".

Т.в.о заступника командира 102 батальйону 108 бригади ТРО "Мешик".

Боєць із позивним "Лєший" зараз запускає дрони по окупантах. Війну чоловік починав у роті контрдиверсійної боротьби 108 бригади та завжди хотів працювати з дронами.

У своїй роботі пілоти FPV-дронів використовують три види боєприпасів - уламкові, фугасні і запальні. В рюкзаку пілота, який важить зо 30 кілограмів, такого добра чимало.

Аби пташки-вбивці змогли знищити якомога більше ворогів - на передовій потрібні пілоти. І чи не найкраще, кажуть військові, це виходить у людей, які захоплюються комп'ютерними іграми

"Хто займається іграми різними на джойстику, їм набагато проще, бо в них відпрацьована моторика пальців і вони знають, що кожен палець за щось відповідає", - каже військовий Микола.

Пілоти FPV-дрона

Т.в.о заступника командира 102 батальйону 108 бригади ТРО "Мешик" додає, що під час відбору на пілотів дронів найперше про що запитують потенційних кандидатів - це про захоплення комп'ютерними іграми.

Наразі в Україні діє потужна державна програма "Армія дронів". Щотижня на фронт відправляють сотні безпілотників.

Нагадаємо, ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів.

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