Воїни ЗСУ розповіли, якої зброї потребують: "У ворога - це масове виробництво"

Українські захисники розповіли про потребу в дронах.
Українські бійці потребують якомога більше FPV-дронів, які знищують ворога та його техніку. В окупантів така зброя зараз у масовому виробництві.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.
Військові 108-ї бригади ТРО Дніпропетровщини, які захищають Запорізький напрямок, кажуть - FPV-дрони вкрай потрібні на фронті. Українські бійці навчилися використовувати цю високоточну зброю раніше за ворога. Та наразі у росіян такої техніки чимало
"У ворога масове виробництво, доступ до Китаю, до комплектуючих. Але при масовому виробництві ніхто на якість не дивиться, це нас майже спасає", - каже т.в.о заступника командира 102 батальйону 108 бригади ТРО "Мешик".
Боєць із позивним "Лєший" зараз запускає дрони по окупантах. Війну чоловік починав у роті контрдиверсійної боротьби 108 бригади та завжди хотів працювати з дронами.
У своїй роботі пілоти FPV-дронів використовують три види боєприпасів - уламкові, фугасні і запальні. В рюкзаку пілота, який важить зо 30 кілограмів, такого добра чимало.
Аби пташки-вбивці змогли знищити якомога більше ворогів - на передовій потрібні пілоти. І чи не найкраще, кажуть військові, це виходить у людей, які захоплюються комп'ютерними іграми
"Хто займається іграми різними на джойстику, їм набагато проще, бо в них відпрацьована моторика пальців і вони знають, що кожен палець за щось відповідає", - каже військовий Микола.
Т.в.о заступника командира 102 батальйону 108 бригади ТРО "Мешик" додає, що під час відбору на пілотів дронів найперше про що запитують потенційних кандидатів - це про захоплення комп'ютерними іграми.
Наразі в Україні діє потужна державна програма "Армія дронів". Щотижня на фронт відправляють сотні безпілотників.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 13 грудня 2023
Нагадаємо, ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів.
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