Воїни ЗСУ використовують на фронті унікальний дрон, якого панічно бояться росіяни: фото, відео

Дрони "Кажан" військові батальйону безпілотних систем "Небесна кара" 54-ої окремої механізованої бригади використовують для дистанційного мінування та знищення ворожої техніки і живої сили. Нещодавно захисникам вдалось доправити десяти дюймовий дрон на двадцять із половиною кілометрів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Дронами бійці батальйону "Небесна кара" б'ють противника на Донецькому напрямку. Удень бійці готуються до нічного полювання "Кажанами" - десяти дюймовими безпілотниками. Ті доводять російських окупантів до сказу.

"Доводили до суїциду, сховався в ямі, в розриві, сидів, а я не міг його нормально побачити, бо камера не найкращої якості, от я кружляв-кружляв над ним, він не витримав і сам себе застрелив", - каже пілот "Вертушка".

Військовий

За один день за допомоги цих пташок, кажуть захисники, розбивають п'ять-десять ворожих бліндажів під нуль.

"Кажан" - важкий, ударний дрон. Одного разу він здолав аж двадцять з половиною кілометрів, щоб влучити куди треба. Це був власний рекорд батальйону.

Дрони працюють завжди у темряві.

Дрон у небі

"Були такі випадки, коли противника заганяли в бліндаж, противник закривав вхід в бліндаж чимось - дошками , мішками, і хлопці спочатку стукали, відкривали бліндажі і наступною FPV влітали туди - ну і все", - каже командир батальйону "Хорс".

Пілоти батальйону "Небесної кари" закликають українців донатити на дрони- важковаговики. Кажуть: щобільше "Кажанів", то менше ворогів.

Робота дронів

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