Воїни ЗСУ вперше розповіли про удари по аеродрому "Енгельс-2" та знищення нафтобаз у РФ: відео

Українські військові дронами знищують російські логістичні шляхи та уражають важливі військові цілі. Що вони розповіли?

Вибухи на російських аеродромах, нафтобазах, заводах, знищені ворожі ешелони з пальним – це робота 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем. Його підрозділи працюють по всій лінії фронту й сотнями знищують техніку окупантів. А ще проводять операції з глибинного ураження на території Росії та нищать ворожі стратегічні об’єкти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

"Нам треба все робити максимально швидко, бо ворог теж усе розуміє, працюють розвідники їхні, часу нам мало на підготовку, чим бистріше все виконаєм, тим буде кращий результат і ціль, ймовірніше, буле уражена", – пояснює "Фізрук", командир відділення 14-го окремого полку БПАК СБС.

Воїни ЗСУ

Щойно підтверджуть ціль – робота починається. Показати запуск дрона-камікадзе з системою самонаведення ТСН не може з міркувань безпеки. А от наслідки його роботи – залюбки. Це – підбитий ешелон, який мав доправити тисячі тонн пального окупантам на Запорізький напрямок, але в Сил оборони були інші плани. СБУ підірвала колію та зупинила потяг, а оператори 14-го полку вдарили по головній і хвостовій частині дронами-камікадзе. Далі вже нерухому мішень добивали "Хаймарсами", які корегували оператори з ГУР.

"Це був важливий логістичний шлях, яким противник забезпечував підвезення боєприпасів, пального та всього, що треба було для переднього краю противника. Ця залізнична гілка була зупинена як мінімум на тиждень", – пояснює "Псих", командир роти 14-го окремого полку БПАК СБС.

Запуск дрона

Але будь-яка вдала робота зі знищення починається з розвідки, кажуть бійці. Тож працюють разом. За розвідку в 14-му полку відповідає, зокрема, й "Кавун". За позивним легко здогадатися, звідки цей боєць. "Кавун" з Херсона. Вибрався з окупації, доєднався до ЗСУ. Безпілотники обрав, бо, каже, зрозумів, нині вони – найефективніша зброя. Завдання "Кавуна" – скоординувати роботу всього підрозділу.

Далі вже праця колективна. Хтось з бійців збирає та запускає розвідувальні крила, інші – коригують. "Енді" стежить за моніторами, він – очі підрозділу.

Вони уражають особливо важливі цілі, як у зоні бойових дій, так і на території Росії. Серед підтверджених на рахунку 14-го полку тільки за останній місяць – Смоленський авіаційний завод, військовий аеродром "Енгельс-2" та нафтобаза "Кристал", що розташована поряд. А ще – десятки російських систем ППО, ешелони з пальним, важка техніка. Це лише ті операції, про які вже можна говорити вголос. Вибухових подарунків для ворога, кажуть хлопці, у них ще чимало.

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