Воїни врятували з-під обстрілів одного з останніх жителів села на Запоріжжі: щемлива історія (відео)

Віктор Пилипенко / © ТСН

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Одного з останніх десяти жителів Преображенки на Запоріжжі евакуювали пілоти 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Село розташоване лише за десять кілометрів від лінії фронту і вже майже повністю зруйноване. Дорога до точки евакуації тривала цілий тиждень. Чоловік забрав із собою собаку, якого не міг залишити в небезпеці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

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Майже пів року невідомості та виживання в підвалі

Майже п’ять місяців вони нічого не знали один про одного. Пан Віктор застряг у Преображенці — за десять кілометрів від лінії фронту. До війни, каже чоловік, у селі мешкали майже 10 тисяч людей, а зараз залишилося близько десяти.

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Віктор Пилипенко, переселенець із Преображенки: «Там залишилися самі бабусі та дідусі, як вони виїдуть? Ніяк. Молодь уся вже повиходила… Собакам варили їсти сусідським по всьому селу, ну, де можна ходити. Самі хліб пекли, ну, консервація та, що позалишалася, гуманітарка — так і виживали».

Дружина Віктора виїхала три роки тому, а теща — на початку літа.

Валентина Костомарова, теща Віктора: «Дуже не хотіли залишати своєї хати і свого села… Усе позалишали, все до єдиного, все кинули. Я чекаю, чекаю, що повернуся у своє село».

Сам пан Віктор до останнього не міг покинути будинок та господарство. Але останніми днями стало несила терпіти обстріли.

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Своїх не кидаємо: пішки 15 кілометрів із чотирилапим другом

За порятунком пан Віктор звернувся до бійців 65-ї бригади «Великий Луг», які були поруч на виконанні завдання.

П’ятнадцять кілометрів чоловіки йшли цілий тиждень — увесь цей час поруч був вихованець пана Віктора, старенький собака Мося.

Віктор Пилипенко, переселенець із Преображенки: «Це друг сім’ї, я її не міг кинути».

Дорога була вкрай небезпечною, зізнаються бійці.

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«Торін» та «Бармен», дронарі 65 ОМБр «Великий Луг»: «І „ждунів“ бачили, і артою працювали, і відстрілювалися. Були ворожі дрони, які дивилися, але ми живі і ми вийшли».

Гуманітарна катастрофа та заклик до евакуації

Більшість людей, які до останнього залишаються у прифронтових селах, гинуть від російських снарядів, наголошують у поліції.

Едуард Лук’яненко, старший інспектор Пологівського районного відділу ГУНП в Запорізькій області: «Постійні обстріли, КАБи, FPV, „ждуни“ чекають на дорогах. Дуже важко заїхати-виїхати, проводити евакуацію».

Допомагають рятувати цивільних саме військові. На рахунку 65-ї бригади вже не одна евакуація з прифронтового Оріхова та навколишніх населених пунктів.

Сергій Скібчик, начальник відділення комунікації 65 ОМБр «Великий Луг»: «Зв’язку вже немає, комунальники не працюють, поліція заїжджає тільки по негоді… На сьогодні там гуманітарна катастрофа — це вже повсякдення. Тому саме військові можуть допомогти цивільним покинути місце, небезпечне для життя».

Валентина Костомарова, теща Віктора: «Дякую їм велике, хлопці, дякую, що допомогли виїхати йому».

Правоохоронці та військові вкотре закликають жителів прифронтових територій не зволікати та вчасно евакуйовуватися, аби зберегти найцінніше — власне життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Ексклюзивні кадри з Олешок: евакуація людей! | ТСН 16:00 30 жовтня

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