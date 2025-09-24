Воїни ЗСУ почали на фронті використовувати унікальну зброю: відео

Роботизований комплекс на фронті / © ТСН

На Оріхівському напрямку наші військові дедалі частіше застосовують роботизовані наземні комплекси. Вони показали свою ефективність у бойових умовах. Через навалу ворожих дронів дійти до позицій нашим солдатам украй важко. А ще треба нести боєприпаси, воду й харчі. Тепер наземні дрони перебирають це завдання на себе. Тож потреба в них — величезна.

Військові 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять Оріхівський виступ, збирають на один із таких дронів.

QR-код для донатів / © ТСН

Про це йдеться в сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Через засилля ворожих дронів наші сапери перейшли на дистанційне мінування з повітря та з наземних дронів. «Фурік» — наймолодший у саперному підрозділі. Прийшов після строкової служби. Тепер керує дроном і возить на логістичних шляхах хлопцям провізію, щоб ті могли вижити.

«Трохи важко. Буває таке, що можеш не їхати, буває, що несеш і дрона тягнеш — два в одному, не завжди погода дозволяє. До страху звикається, до всього звикається», — каже він.

Наземні дрони стали логістами. Пройти велику відстань у негоду чи спеку з багажем піхотинцевы вже майже не під силу, бо з неба за ним ще й полюють ворожі дрони.

Людське життя дорожче за метал, кажуть сапери. Тому шукають гроші на закупівлю ще таких машин, адже за короткий час вдалося цими наземними дронами врятувати життя поранених військових, не наражаючи на небезпеку евакуаційні групи.

«За весь час, що ми використовуємо, а це не так давно, це 20 людей ми евакуювали з поля бою», — каже «Халк».

Противник активно полює за нашими наземними роботизованими комплексами. Це жирна ціль, знищення якої порушує логістику.

Наземні дрони, як мурахи, постійно сновигають по лінії фронту. Від них тепер залежить багато, а головне — вони рятують життя піхоті, яка місяцями сидить в окопах на передовій. Адже зайти і вийти з позицій — це найважче й найнебезпечніше.

Хлопці самі ремонтують їх, приводять до ладу після бойового виходу і знову їдуть на нуль. Без відпочинку, бо знають піхоті потрібен боєкомплект і харчі.

