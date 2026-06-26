Воїни ЗСУ показали унікальний дрон, який руйнує логістику у Криму та Донецьку: фото, відео

Дрон "Хорнет" / © ТСН

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Перерізали сухопутний коридор у Крим і палили російські бензовози та колони техніки. Ударний дрон-камікадзе "Хорнет" - те, що застосовують пілоти для контролю логістичних шляхів ворога. Раніше його використовували лише Сили безпілотних систем. Тепер він опинився на озброєнні Січеславських десантників 7-го корпусу швидкого реагування, які утримують околиці Покровська і зараз вони повністю бачать Донецьк.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

«Покровський напрямок. На швидкості понад 150 кілометрів ми їдемо майже порожніми трасами. Порвані сітки над дорогою і спалені подекуди машини — так виглядає дронова війна за логістику на одній з найважчих ділянок фронту», — каже кореспондентка ТСН.

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Ворог тут майже не наважується на масштабні штурми з боку піхоти та бронетехніки. Натомість постійно атакує з неба. У цей момент чути проліт чергового «Шахеда» та стрілянину оборонців. Це один з російських безпілотників, що просто посеред дня несеться у напрямку чергового мирного міста. Стріляють по ньому більше для самозаспокоєння, каже Олександр. Він прикриває небо від дрібніших дронів над своїм побратимом, поки той готує до роботи дещо унікальне для підрозділу десантників — дрон Middle strike.

«Це „Хорнет“ (Hornet). Небагато підрозділів Сил оборони працюють із цим дроном, але майже кожен політ на ньому доволі успішний», - каже Юлія Кирієнко.

Це той самий американський дрон-камікадзе, який ворог прозвав «логістичним кошмаром». Бо він вщент руйнує російську сухопутну логістику в Крим. А починається вона безпосередньо з Донецька.

Звучить команда: «На Донецьк!». На позиції розпочинається зворотний відлік: «П’ять, чотири, три, два, один — пуск!». Борт у повітрі, супроводжуваний характерним гучним дзижчанням.

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Політ над «Донбас Ареною» та Кіровським районом Донецька

«Хорнет» швидко пролітає над лінією зіткнення і несеться в глибину окупованої Росією української території.

Завдяки камері цього потужного дрона, ми бачимо висотки Донецька та легендарну «Донбас Арену», яка ніби завмерла в очікуванні на повернення українського футболу.

Раніше так далеко бачили лише безпосередньо Сили безпілотних систем (СБС). Тепер вражають ворога в його глибокому тилу ударними мідлстрайками і Січеславські десантники.

Довго милуватися краєвидами Донецька пілоти не стали. У них сьогодні зовсім інша задача.

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«Будемо бити по техніці, у нас поставлена задача. У нас є ціль, яку ми зараз у сторону Донецька відпрацьовуватимемо», - кажуть військові.

Повітряна дуель із перехоплювачем та ураження цілі

Борт швидко долає кілометри в повітрі, розвертається в бік Кіровського району Донецька і готується до безпосереднього удару. Раптово ситуація в небі стає критичною.

У повітрі починається справжня дуель: час роботи вимірюється секундами та винятковою вправністю українського пілота. Адже треба зайти на ціль раніше, ніж ворожий дрон-перехоплювач встигне уразити наш «Хорнет». Український камікадзе стрімко йде на удар.

Місія успішна, але далеко не остання на сьогодні. На позиції знову лунає: «Два, один — пуск!».

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За кілька місяців такої системної роботи воїни змогли взяти під вогневий контроль одну з найважливіших дорожніх артерій постачання російських окупаційних військ на Покровському напрямку.

Ця траса розташована у десятках кілометрів від фактичної лінії зіткнення, кажуть у Десантно-штурмових військах. І тепер на ній більше немає колон ворожої бронетехніки чи бензовозів. Січеславські десантники підкреслюють: далекобійні мілдлстайки зробили свою вагому справу у суттєвому послабленні ворожого наступу на позиції 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, що досі триває на цій гарячій ділянці Покровського напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОБМІН! ЕКСКЛЮЗИВ НАЖИВО в ТСН 16:00 26 червня

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