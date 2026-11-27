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Воїни ЗСУ провели на Харківщині таємну операцію та звільнили 14 сіл: підполковник розповів вражаючі подробиці
Українські військові провели унікальну операцію на Харківщині та звільнили 15 сіл, які раніше окупували росіяни.
На півночі Харківщини ще влітку російська армія сформувала виступ в районі села Вільхуватка, щоб оточити велике угруповання ЗСУ. І на початку вересня міноборони країни-агресорки ледь не щодня звітувало, як «стискається оточення» і «закривається котел» навколо цього майже двотисячного угруповання наших сил. Тоді наші військові розпочали таємну операцію «Ведмежий капкан» для російського «Ведмежого кута».
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Що відомо про операцію ЗСУ
16 жовтня начальник Генштабу РФ Герасимов навіть доповів Путіну, що їхня операція «Ведмежий кут» завершилась повним розгромом оточених сил. Ситуація справді була складною: бо росіяни хотіли замкнути «клешні» в районі села Приколотне.
Цей план треба було зламати. Ця «клешня» пролягала поруч зі смугою відповідальності 129-ї окремої важкої механізованої бригади. І ще на початку вересня головком Михайло Драпатий розпорядився перекинути на цю ділянку нові сили, зокрема, 120-й окремий розвідувальний полк і 475-й окремий штурмовий полк «CODE 9.2». Бійці мали «зрізати» праву «клешню» російського угруповання. І замість їхнього «Ведмежого кута» — зробити наш «Ведмежий капкан».
Бронетехніка у взаємодії з дронами проривалася вперед. Українські штурмові групи з’являлися ніби нізвідки. Задіяли — повітряну евакуацію бійців. І в результаті — Вільхуватка і ще 14 сіл навколо загалом 200 квадратних кілометрів території були взяті під контроль Російський виступ зрізано. Загрозу оточення — ліквідовано. Втрати Росії, за даними нашого Генштабу, близько 800 військових і майже 400 одиниць техніки.
Військовий розповів про операцію та втрати окупантів
Начальник штабу 129-ї окремої важкої механізованої бригади підполковник Артем Шишак розповів, що завданням їхньої бригади було звільнення територій.
«У нашій смузі був ряд населених пунктів, в яких інфільтрувався ворог. Можливо там зараз і є ще якісь недобитки, які сидять у норах, але вони виснажені. Логістики там у нема, доставка здійснюється лише дронами, але ми зараз протидіємо цьому. Ворог якщо і є, то він недієвий у цьому районі», — сказав Артем Шишак.
Військовий наголосив, що за листопад воїни із його бригади ліквідували близько 200 російських окупантів.
Також 129-ій бригаді вдалось закріпитись у зільнених населених пунктах.
«Якщо ворог буде здійснювати наступальні дії, він шукатиме шпаринку, але це вже буде важко», — сказав підполковник Артем Шишак.
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