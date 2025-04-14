Воїни ЗСУ розповіли неймовірну історію, як танк евакуював командний пункт і "помстився" окупантам

Танк на фронті / © ТСН

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Торецьк — місто, що неподалік Горлівки, дедалі більше схоже на місто-привид. Активні бої за нього точаться вже понад 9 місяців. Ворог там почав натиск після того, як Сили оборони втратили контроль над Бахмутом. Але у Торецьку дотепер є наші позиції.

Це місто — ключове на напрямку до Костянтинівки. І його втрата може погіршити нашу оборону одразу на двох напрямках — Покровському і на Краматорському. Аби ворог не підійшов з флангів до міста, нашу піхоту там прикривають танкісти 117-ї бригади.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

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Український танк, яким нищать окупантів на ділянці фронту між Костянтинівкою та Покровськом, готується до роботи. Це — один із перших панцерників, які Польща передала Україні, його назвали «Твардий».

Андрій тримає в руках ключ від «Твардого». Каже, хоч це і насправді старий Т-72, але польські майстри зуміли зробити так, аби панцерник витримав три роки повномашстабної бойні і досі залишався у строю.

Танк «Твардий» / © ТСН

Він витримав не один удар FPV та вирулював з-під обстрілів ворожої артилерії під Торецьком. Але вивіз екіпаж. А в один бій навіть допоміг евакуювати з оточення командний пункт. На собі вивіз поранених офіцерів. Вони мали вийти з оточеної ворогом вулиці, але не встигли.

«Хлопці заїхали в самий епіцентр подій. Заїхали на перехрестя. Де в хаті з одного боку сиділи наші хлопці. З іншого сиділи військовослужбовці, ну не військовослужбовці, то нелюди. Найшли ми їх. Всі контужені. Поранені. Самі вийти ніяк не могли. Найшли в цьому селі і удачно вивезли», — каже військовий.

Згодом екіпаж цього танку повернувся. І зніс ту хату з ворогом геть.

«Ми шість снарядів випустили. Нам сказали, задача виконана, можете вертатись», — каже військовий.

Ці троє танкістів у мирному житті були водіями трактора, будівельником і банщиком. Тут стали прикриттям для нашої піхоти. І їхнє завдання нині боронити важку ділянку в напрямку Торецька.

Дата публікації 14:39, 14.04.25 Кількість переглядів 3 Торецьк тримається! Українські танкісти відбивають напади росіян!

Торецьк — це вщент зруйноване місто. А лінія фронту пролягає у кожному будинку. Ворог намагається захопити місто аби просунутись на Костянтинівку і взяти під контроль трасу, що поєднує її з Покровськом. Аби цього не сталось працюють ці танкісти 117-ї бригади.

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