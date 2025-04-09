Воїни ЗСУ розповіли неймовірну історію, як за допомогою гармати вдалось уникнути російського полону

Гармата АС-90 / © ТСН

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Вони вийшли з Курського напрямку без утрат і тепер нищать росіян на Покровському. За перший тиждень роботи на українській землі спинили російську техніку, яка їхала штурмувати наші позиції. Це історія про артилеристів 117-ї бригади. Вони працюють на британській гарматі, яку називають «снайперською гвинтівкою» гармашів.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Снаряд калібру 155 міліметрів пронизує повітря неподалік Покровська. Розрахунок гармати АС-90 заряджає ще один.

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Українську піхоту знову штурмують росіяни. На наші позиції іде броньована техніка. Це не новинка російського ВПК. Це так окупанти наварили на техніку металеві пластини, аби захистити її від наших FPV-дронів. Але проти британської гармати вони безсилі. Постріл і російську бронетехніку вдалось зупинити.

САУ АС-90 бійці називають не інакше, як снайперська гвинтівка артилеристів. Бо вражає ціль з перших пострілів. Ця гармата направду унікальна. Бо на ній розрахунок артилеристів 117 бригади вчився у Британії, ще 2023 року. На цій самохідці пройшли Бахмут, Запорізький контрнаступ і навіть Курщину.

Гармата АС-90 / © ТСН

А ще ця гармата врятувала українських бійців від полону. Це було торік восени. Гармаші виходили з оточення з російського села Нижній Клин. І дорогою підхопили всіх, кого змогли вмістити на броні. Більше тридцяти солдатів та екіпаж гармати доїхали до наших позицій живими.

«Я на це всьо дивлюся з „пташки“. Вони спинились, руку подали. Підняли хлопців. Наші хлопці всі вийшли», — каже «Ажур», командир артбатареї 117 бригади.

Та під час останньої навали корейців, яку намагались відбити й гармаші, САУ підірвалась на ворожій міні. Екіпаж був вимушений полишити броню. Але командир за нею повернувся. Під вогнем російських дронів та артилерії «Ажур» витягнув свою гармату і тепер вона трощить позиції росіян на Покровщині. На цій ділянці фронту, кажуть бійці, роботи поменше в порівнянні з Курщиною.

Дата публікації 12:33, 09.04.25 Кількість переглядів 23 ТСН День новини 9 квітня. Наслідки атак на Дніпро і Харків! Жалоба Кривого Рогу! Просування ворога

Підрозділ гармашів вийшов з Курщини без втрат. Зате тепер наносить втрати росіянам.

На цій ділянці фронту змусили ворога спинити штурми. І навіть перехопити в нього ініціативу. Тож стратегічна траса, що сполучає Костянтинівку та Покровськ хоч і під ворожим вогнем ворога, але піхоти окупантів там дотепер нема. А значить і вклинитись між двома англомераціями окупантам так і не вдалося.

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