Воїни ЗСУ розповіли про фортифікації, які стримують окупантів: у чому їхня особливість

Україна відзначає День інженерних військ. Саме вони розміновують шляхи, будують укріплення, зводять переправи, щоб змогли пройти свої. А для ворога встановлюють пастки.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала у бійців інженерів 128 гірсько-штурмової бригади.

«Без участі цих бійців неможливо ні оборонятися, ні наступати, тим паче без їхньої роботи складно уявити сучасні позиції, облаштування яких починається з найпростішого та, напевно, найбільш складного — копання окопів», — каже Дар’я Назарова.

На їхньому рахунку побудовані з нуля бліндажі, окопи та капоніри. Ця позиція 12 від початку року. Робота фізично важка, проте відповідальна.

Поки усі копають, хтось слідкує за небом. Адже щомиті може атакувати ворожий дрон.

Будівництво логістичних шляхів — ще одне із надважливих завдань інженерних військ. Адже прокладена дорога — це насамперед швидка евакуація та врятовані життя.

Прокладають дороги не лише через водойми, а й у степовій зоні. Важкою технікою доводиться працювати і поблизу лінії зіткнення. Чим ближче до передової, тим більше небезпек з неба.

Інженерно-саперні війська будують не лише захист для наших хлопців, а й перешкоди для ворога.

«Ми розкладаємо ми, єгозу, мінні шлагбауми, міни, щоб супротивник не прийшов напряму на наші позиції», — каже військовий «Горпина».

Аби ворожа техніка не проїхала, дронами мінують дороги. Інженери не лише виходять на нуль, нерідко, працюють навіть в тилу ворога. Там встановлюють пастки для окупантів та малопомітні перешкоди.



«Вона міняє колір, стає кольору сухої страви, навіть дивлячись на неї з 3 метрів, ти її не побачиш. Було дуже багато випадків, коли росіяни відступали, перескакували ягозу і плутались. Це доводило до їхнього ж суїциду», — каже військовий.

Для роботи на передньому краї із собою беруть необхідне спорядження Подекуди, вага екіпірування сягає 50 кілограмів.

Протитанкові рови, зуби дракона та єгоза — ті перепони, які стримують ворога.

«Викладаються в парі з МІ — малопомітними перешкодами, які теж як виводять людський фактор зі строю, так і легко броньовану може навіть важко броньовану техніку вивезти з ладу», — каже військовий.

Є для них робота і в тилу. Зводять фортифікації аби не пропустити ворога до обласного центру.

