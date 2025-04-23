Воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яку панічно бояться росіяни: фото, відео

"Вампір" / © ТСН

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Дрон «Вампір», який окупанти прозвали ще «баба Яга» мінує територію замість саперів, доставляє харчі й боєкомплект у наші окопи на передовій та нищить укриття росіян.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

На фото ви бачите QR-код, за яким можете задонатити на купівлю таких дронів, аби зміцнити оборону Покровська.

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“Вампір” / © ТСН

«Вампір» — один з найбільших безпілотників, які існують у нашому війську. Це саме його росіяни прозвали «баба Яга». Через його пронизливий голос. Його росіяни бояться, бо лише такий один дрон за ніч знищив кілька позицій ворогів. А ще постійно трощить їм техніку і мінує перед нашими позиціями територію, аби ворожі машини і піхота просто розлітались на друзки, якщо ідуть на штурм.

Завдання конкретно цих пілотів — нічні вилазки аби палити все, що може хоч трохи скидатись на укриття росіян. Для того, якщо окупанти таки наважаться на штурм, не змогли знайти собі місця для схованки. І тоді їх легко знищать вже розрахунки пілотів фпв-дронів. Хоч попередню ніч хлопці були на роботі й зараз не сплять. Готують свій коптер до чергової нічної місії.

«Такий гексокоптер дотепер, за три роки повномасштабної, росіяни відтворити не можуть. Він є лише у нас. „Вампір“ виконує не лише бойові завдання, тобто нищить вибухівкою окопи росіян. А й гуманітарні місії. Що надто важливо. Тобто, боєприпаси і провізію в окопи, де наші солдати щодня дістатись не можуть. Такими чином і береже їм життя», — йдеться у сюжеті ТСН.

Таку команду пілотів рідко зустрінеш в українському війську. А все тому, що спілкуються вони між собою двома мовами. Кім зі Сполучених Штатів. І на початку повномасштабної волонтерив для України. А Мак — британець. Ще до початку повномасштабного тривалий час жив в Одесі. І мав всі можливості поїхати додому. Та лишився, аби піти в армію. Бо любить свою дружину-українку і тут заради неї.

«Я люблю Україну. І я не хочу більше жити в Британії. Хочу жити тут», — каже Мак.

А ще — дуже шанує українську кухню.

© ТСН

Воїни завершують споряджати «Вампір». Маку треба перевірити кріплення на ньому, бо сьогодні вночі він має понести фугасні ФАБи вагою по 8 кілограм кожен. До речі, ці боєприпаси українського виробництва. І дуже добре працюють проти укриттів росіян. Якраз те що треба на Покровському напрямку, каже Рембо. І готує для скидів особливі ФАБи-помсти. За Кривий Ріг, каже воїн. Це рідне місто десантника, в якому його чекає дружина з сином.

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