Воїни ЗСУ відбили перший масований штурм під Слов'янськом: перші подробиці (фото, відео)

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Відбили перший масштабний механізований штурм окупантів під Слов’янськом та палять ворожу техніку далеко від лінії фронту, щоб та знову не пішла в наступ. Батальйон безпілотних систем «Апачі» 81-шої слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ показав, що таке справжній логістичний локдаун для ворога на фронті.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Що відбувається на фронті

«До Сєвєродонецька полетимо. На вільне полювання», — спокійно кажуть військові на позиціях.

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Пілот Стас зосереджено готується підняти в небо свій «мідлстрайк». Це потужний дрон, який здатен бачити на сотню кілометрів від точки злету і точно вражати визначену ціль. Воїни підрозділу «Апачі» 81-ї слобожанської бригади ДШВ самостійно переобладнали цей борт, і тепер він може ефективно уражати ворога там, де той геть не очікує — далеко в його власному тилу.

«Чарлі», військовослужбовець батальйону безпілотних систем «Apachi» 81-ї слобожанської бригади ДШВ: «Тут великий чинник — моральний їхній стан. Раніше вони просто так їздили, як хотіли. Тепер їхнє логістичне забезпечення від цього дуже сильно страждає».

Дрон швидко пролітає лінію зіткнення і прямує фактично в передмістя тимчасово окупованого Сєвєродонецька. Високоточна камера фіксує рух окупантів. На позиціях лунають чіткі команди екіпажу.

Це був ворожий блокпост. І саме так сьогодні виглядає реальний логістичний локдаун для росіян, який зараз упевнено панує на лінії фронту завдяки українським технологіям.

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«Чарлі», військовослужбовець батальйону безпілотних систем «Apachi» 81-ї слобожанської бригади ДШВ: «Ми залетіли за лінію фронту на 60 кілометрів із метою обрізання логістичних шляхів ворога. На шляху нам трапився ворожий блокпост. І ми нанесли вогневе ураження по ньому».

Знищення ворожої БМП в ангарі під Сіверськом

Це вже друга вагома й підтверджена ціль на сьогодні — задоволено кажуть пілоти «Апачі». Зранку десантники успішно вразили важку бронетехніку, яку ворог намагався надійно сховати в закритому ангарі.

Артилеристи та пілоти показують свіжі кадри ураження: «Це Сіверськ. Ось ми підлетіли. Там стоїть БМПшка ворожа. Це так Сіверськ зараз виглядає? Оце гарне влучання. Дуже гарне».

Невдале «свято» окупантів: відбиття першої масованої атаки під Слов’янськом

Саме ці пілоти — ті самі воїни, які нещодавно успішно відбили перший у цьому році масштабний механізований штурм російських військ під Слов’янськом.

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«Ден», командир батальйону безпілотних систем «Apachi» 81-ї слобожанської бригади ДШВ: «Такого масованого штурму на Слов’янському напрямку раніше не застосовували. Це був перший такий випадок. Як вони звикли робити — на їхні великі свята. Це був день їхньої держави. І ми повністю його зупинили».

Пів сотні ворожих піхотинців (а це фактично майже повна рота), а ще 28 мотоциклів, кілька одиниць важкої бронетехніки, зокрема й танк — уся ця величезна озброєна колона одночасно штурмувала передові позиції 81-ї бригади з двох різних напрямків.

«Ден», командир батальйону безпілотних систем «Apachi» 81-ї слобожанської бригади ДШВ: «По першому мотоциклу влучили з артилерії і цим зупинили повністю всю колону».

Окупанти тоді за будь-яку ціну намагалися дістатися до села Рай-Олександрівка, яке військові вважають одним із найважливіших стратегічних пунктів на Слов’янському напрямку. Адже через цей населений пункт пролягає прямий шлях до річки Сіверський Донець, де загарбники планували створити міцний плацдарм для подальшого великого наступу на Слов’янськ.

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«Ден», командир батальйону безпілотних систем «Apachi» 81-ї слобожанської бригади ДШВ: «Вони ж навіть не дійшли до нашого „нуля“. Ми їх на підступах зупинили. Тому немає й поранених — все було знищено повністю».

Дистанційне управління боєм: офіс на війні

Наразі у розвідки є чітка інформація, що ворог уже активно готує наступний штурм, і росіяни потроху стягують для цього нову техніку. Саме тому пілоти БПЛА працюють без жодної зупинки і успішно палять її на випередження — до того, як ця техніка встигне перетворитися на колони, що рухатимуться в бік українських позицій.

Поки воїн безпосередньо на передових позиціях встановлює ще один борт для вильоту, пілот Стас налаштовує з ним надійний зв’язок за багато кілометрів від самої точки старту безпілотника. Так на практиці працює сучасне дистанційне управління полем бою, коли самі пілоти перебувають у відносній безпеці подалі від лінії фронту, але це жодним чином не впливає на високу результативність їхньої бойової роботи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Наслідки "прильотів" в Києві! Удари по РФ: горить НПЗ "Лукойл"! | ТСН 9:00 2 липня

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