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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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128
Час на прочитання
3 хв

Воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на Запоріжжі та чи вдастся росіянам наблизитися до обласного центру

Українські захисники з батальйону безпілотних систем «Sons of Khors» 128-ї бригади влаштували окупантам цілодобове пекло на південь від Запоріжжя, випалюючи логістику та важку техніку ворога.

Автор публікації
Олександр Моторний
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Війна в Україні

Війна в Україні

На південь від Запоріжжя українські захисники продовжують тиск на російських десантників. Ворога вдалося витіснити з Приморського, і наразі триває зачистка Плавнів. Водночас бійці користуються найменшою можливістю, аби відкинути противника вздовж автошляху Запоріжжя — Василівка — Мелітополь, витіснити окупантів за південні околиці Степногірська та північно-східніше Кам’янського.

Яку тепер війну у Південному секторі фронту ведуть воїни батальйону безпілотних систем «Sons of Khors» 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — дивіться в ексклюзивному репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Увага! Під час сюжету на екранах буде розміщено спеціальний QR-код. Це офіційний великий збір на комплектуючі для ударних та розвідувальних бортів 128-ї бригади. Тож, за можливості, не залишайтеся осторонь цієї життєво важливої допомоги фронту.

/ © ТСН

© ТСН

Яка ситуація на фронті

Полювати на московитів зі зброєю екіпажі 128-ї гірсько-штурмової тепер літають цілодобово і фактично безперервно. За робочими моніторами пілоти проводять довгі виснажливі години.

Дистанційно-пілотовані розвідувальні та ударні борти «Сини Хорсу» — саме таку назву має батальйон безпілотних систем (ББпС) 128-ї бригади — тепер відряджають переважно на південні околиці від Запоріжжя.

«Степанович», командир батальйону безпілотних систем «Sons of Khors» 128-ї ОГШБр: «Ми допомагаємо боротися в контрбатарейній боротьбі — по гарматах! По ворожих пілотах відпрацьовуємо та відпрацьовуємо по ворожій логістиці. Не допускаємо автомобілі, транспорт, який здійснює підвіз до передніх позицій ворога — пального, боєприпасів, дронів. І особового складу також».

Смуга відповідальності гірських штурмовиків розпочинається від Малих Щербаків і тягнеться до Степногірська включно. Це населені пункти, які надійно контролюють саме Збройні сили України. На сьогоднішній день у Степногірську, попри його потрощений стан, перебувають наші підрозділи.

На ділянці від східного берега, колись повноводного Каховського водосховища й до Малих Щербаків, українські воїни зараз намагаються відкинути противника якнайдалі на південь, каже комбат. Але і московити не сидять склавши руки.

«Степанович», командир батальйону безпілотних систем «Sons of Khors» 128-ї ОГШБр: «Є певні намагання ворога просочитися в наші ряди, відповідно. І в Малі Щербаки це дуже часто останнім часом — вони на цьому напрямку просуваються. Так само не полишають вони намірів і в Степногірськ назад зайти. Закріпитися там».

Протистояння регулярним дивізіям РФ: полювання на піхоту

На Мелітопольському напрямку рашистські штаби зібрали потужне тактичне угруповання. Воно складається з пари мотострілецьких дивізій зі складу двох загальновійськових армій, які додатково підсилені полками одразу чотирьох десантно-штурмових дивізій та окремої бригади спецпризначення. Військові наголошують, що ворог на цій ділянці заряджений, нормально навчений і це не якісь випадкові солдати.

«Степанович», командир батальйону безпілотних систем «Sons of Khors» 128-ї ОГШБр: «Кількість підрозділів вони посилюють, так як ті, які тут стояли — штурмові полки їхні — вони стерлися і їм потрібно поновлювати зусилля. Вони зараз підкинули сюди ще додатково і повітряно-десантні війська, і ще штурмових підрозділів».

Інша річ, що українські воїни, і не в останню чергу екіпажі безпілотників 128-ї гірсько-штурмової бригади, ті ворожі сили вже добряче пошматували і продовжують безупину виконувати цю роботу.

Тут, як і в більшості інших секторів фронту, вперед намагаються прослизнути винятково поодинокі ворожі піхотинці. У більшості випадків їх оперативно вираховують з неба та миттєво знищують українські дрони.

«Степанович», командир батальйону безпілотних систем «Sons of Khors» 128-ї ОГШБр: «В основному це групки в дві-три особи, які там на відтяжці один від одного можуть знаходитися за 3–4 кілометри. Зазвичай ми їх виявляємо і починаємо наносити ураження».

Водночас московитська бойова техніка до переднього краю навіть близько не підкочується. Екіпажі ударних дронів 128-ї бригади випалюють її ще глибоко у ворожому тилу, часто — просто на ходу.

Саме завдяки методичним та влучним ударам по ворожих тилах московитам не вдається наблизитися до Запоріжжя, переконаний черговий офіцер «Тоха». З командного пункту «Синів Хорсу» він щойно скоригував одне успішних уражень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: САМІТ НАТО! Трамп ШОКУВАВ заявою про УКРАЇНУ! КИЇВ та ОБЛАСТЬ після атаки! | ТСН 20:00 7 липня

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