Воїни ЗСУ відверто розповіли про унікальну гармату та чи вистачає їм снарядів: відео

САУ "Цезар" / © commons.wikimedia.org

Французька допомога і далі б'є по ворогу. ТСН побачила одну з найпотужніших гармат фронту — це так званий «Цезар-8». Він має надзвичайно високу прохідність, разючу силу і, як наполягають наші воїни-десантники, великий запас снарядів. Але воювати доводиться серед ударів авіабомб та постійної загрози FPV-дронів.

Матеріал Наталії Нагорної було відзнято ще до настання оголошеного Україною перемир'я.

Як артилерія воює на фронті

Дістатися до артилеристів 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади було вкрай складно. Гармата надійно захована, а шлях до неї пролягає дорогами, де немає зв'язку. Детектори постійно сигналізують про загрозу дронів-камікадзе, а від «прильотів» авіабомб (КАБів) падають стовпи.

У порожніх побитих селах крізь биту цеглу проростають тюльпани, а дорогу ремонтують люди у бронежилетах та касках. Рівна дорога тут — єдиний шанс на порятунок, коли треба їхати особливо швидко.

Командир батареї «Цезарів» Радік розповідає про свої установки з великою гордістю. 27-річний комбат до повномасштабного вторгнення працював у гольф-клубі в Чехії, де зараз живе його родина, але повернувся захищати Україну.

Радік, командир батареї: «У нас такі махіни, що цікаво. Завжди на першому рівні і нормальні снаряди дають — одного разу, коли були штурми, то я з однієї гармати вистріляв за день сто плюс снарядів».

Гарячі ранки та полювання на БпЛА

Командир «Цезаря» Костянтин зазначає, що навіть ранок з 20 «прильотами» КАБів для них — «легка прогулянка». Бійці кажуть, що коли зранку вдається постріляти, день іде «гладко».

Костянтин, командир гармати: «У кожного є така ціль, яку він хотів би знищувати. Моя — це пункти БпЛА противника, бо наразі це дуже серйозна зброя що в них, що в нас».

На підготовку до пострілу цій восьмиколісній установці потрібно всього дві хвилини. Навідник Дмитро називає установку влучною та «безвідмовною».

Дмитро, навідник: «Машина безвідмовна, сама каже, що це француженка, а француженки вони трошки бешкетні, але нічого, машинка знає свою роботу».

Під час роботи екіпаж не забуває про безпеку: двоє людей постійно стежать за небом.

«Це загроза з неба — FPV, "Молнії", "Ланцети", "Гербери", "Шахеди". Слухаю, дивимося небо, все чутно», — кажуть бійці.

Попри щоденні «дуелі» з авіабомбами та дронами, десантники повертаються з роботи задоволеними. А один із них уже збирається у відпустку з особливою місією — одружуватися.

Десантник-артилерист: «Хочу дуже женитися і передаю привіт своїй "відьмочці". Влітку, сподіваюсь, весілля».

