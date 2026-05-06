ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Воїни ЗСУ відверто розповіли про унікальну гармату та чи вистачає їм снарядів: відео

Французька допомога в дії: екіпаж САУ Caesar 8х8 розповів про переваги «француженки», дефіцит авіабомб ворога та підготовку до весілля під обстрілами.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Коментарі
САУ "Цезар"

САУ "Цезар" / © commons.wikimedia.org

Французька допомога і далі б'є по ворогу. ТСН побачила одну з найпотужніших гармат фронту — це так званий «Цезар-8». Він має надзвичайно високу прохідність, разючу силу і, як наполягають наші воїни-десантники, великий запас снарядів. Але воювати доводиться серед ударів авіабомб та постійної загрози FPV-дронів.

Матеріал Наталії Нагорної було відзнято ще до настання оголошеного Україною перемир'я.

Як артилерія воює на фронті

Дістатися до артилеристів 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади було вкрай складно. Гармата надійно захована, а шлях до неї пролягає дорогами, де немає зв'язку. Детектори постійно сигналізують про загрозу дронів-камікадзе, а від «прильотів» авіабомб (КАБів) падають стовпи.

У порожніх побитих селах крізь биту цеглу проростають тюльпани, а дорогу ремонтують люди у бронежилетах та касках. Рівна дорога тут — єдиний шанс на порятунок, коли треба їхати особливо швидко.

Командир батареї «Цезарів» Радік розповідає про свої установки з великою гордістю. 27-річний комбат до повномасштабного вторгнення працював у гольф-клубі в Чехії, де зараз живе його родина, але повернувся захищати Україну.

Радік, командир батареї: «У нас такі махіни, що цікаво. Завжди на першому рівні і нормальні снаряди дають — одного разу, коли були штурми, то я з однієї гармати вистріляв за день сто плюс снарядів».

Гарячі ранки та полювання на БпЛА

Командир «Цезаря» Костянтин зазначає, що навіть ранок з 20 «прильотами» КАБів для них — «легка прогулянка». Бійці кажуть, що коли зранку вдається постріляти, день іде «гладко».

Костянтин, командир гармати: «У кожного є така ціль, яку він хотів би знищувати. Моя — це пункти БпЛА противника, бо наразі це дуже серйозна зброя що в них, що в нас».

На підготовку до пострілу цій восьмиколісній установці потрібно всього дві хвилини. Навідник Дмитро називає установку влучною та «безвідмовною».

Дмитро, навідник: «Машина безвідмовна, сама каже, що це француженка, а француженки вони трошки бешкетні, але нічого, машинка знає свою роботу».

Під час роботи екіпаж не забуває про безпеку: двоє людей постійно стежать за небом.

«Це загроза з неба — FPV, "Молнії", "Ланцети", "Гербери", "Шахеди". Слухаю, дивимося небо, все чутно», — кажуть бійці.

Попри щоденні «дуелі» з авіабомбами та дронами, десантники повертаються з роботи задоволеними. А один із них уже збирається у відпустку з особливою місією — одружуватися.

Десантник-артилерист: «Хочу дуже женитися і передаю привіт своїй "відьмочці". Влітку, сподіваюсь, весілля».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РЕЖИМ ТИШІ ЗІРВАНО: Росія ПОРУШИЛА перемир’я ОДРАЗУ Ж! Запоріжжя в ЖАЛОБІ | ТСН 7:00 6 ТРАВНЯ

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie