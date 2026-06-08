Воїни ЗСУ врятували із повного оточення трьох поранених побратимів: неймовірна історія (відео)

НРК, який рятує воїнів на передовій / © ТСН

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Сучасна війна технологій на Запорізькому напрямку вийшла на абсолютно новий рівень. Коли троє українських військових під час запеклого бою дістали поранення та опинилися у щільному оточенні ворога без жодних шансів на виживання, на допомогу їм прийшла безпілотна техніка. Бійці легендарної 5-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) розробили та успішно провели унікальну операцію з порятунку побратимів, залучивши наземний роботизований комплекс (НРК) та важкі повітряні бомбери.

Про запеклий бій, мінні пастки та порятунок під прикриттям залізних помічників — у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Як планували операцію в оточенні

Унікальні кадри ліквідації оточення та евакуації зафіксували камери безпілотників Сил оборони. Троє українських захисників-суміжників опинилися заблокованими у лісосмузі, яку з усіх боків контролювали російські окупанти. Ситуація була критичною, адже єдиний шлях до відступу перекривав ворожий дот.

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«Лисий», військовослужбовець 5-ї ОШБр: «Буквально в 500 метрах від позиції, позаду, була єдина дорога, яка виводила з тої позиції. Там був дот. Підари там вже пройшли, закріпилися в тому доті і з іншої сторони в посадці».

Вся навколишня місцевість була не просто під щільним вогневим контролем ворога, а й густо засіяна протипіхотними мінами. Рятувальну операцію штаб підрозділу розпланував за лічені години. Аби відволікти увагу росіян і змусити їх сховатися в нори, у небо підняли важкий український гексакоптер «Вампір», який почав методично випалювати ворожі позиції.

«Лисий» про вогневе прикриття: «Він скинув на ДОТ тоді ТМ-ку (протитанкову міну), перезарядився і скинув ще одну в посадку».

Поки окупанти оговтувалися від потужних вибухів важкого повітряного бомбера, на штурм єдиної дороги рушив наземний роботизований комплекс 5-ї штурмової. Броньований робот проривався вперед попри вибухи під власними колесами. Коли НРК рухався до оточених, він підірвався на протипіхотній міні типу «Пелюстка», але продовжив упевнений рух. Назад залізний евакуатор повертався вже з пораненими бійцями на борту — і знову наїхав на чергову «Пелюстку». Проте завдяки міцній броні робота самі військовослужбовці не зазнали жодних нових уражень чи осколкових поранень.

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15 кілометрів пішки за роботом та трофейна броня

Завдяки мужності операторів та міцності НРК з поля бою вдалося успішно вивезти трьох оборонців. Двоє з них були неходячими через важкі травми, тому їх пристебнули на платформу робота, а третій боєць, який мав легке поранення, самотуж опинявся на ногах. Цей захисник під ворожими обстрілами пішки виходив за роботом довгі 15 кілометрів, орієнтуючись на рух металевого рятівника.

НРК на фронті / © ТСН

Вже у безпечній зоні врятованих бійців пересадили на бронетранспортер, який також має свою унікальну історію. Цю бронемашину штурмовики 5-ї бригади незадовго до цього відібрали в окупантів під час бою. Росіяни намагалися прорвати лінію оборони на техніці, але ЗСУ успішно зупинили ворожий штурм — і знову за допомогою бойового наземного робота, на якому встановлено потужне західне озброєння.

«Лектор», військовослужбовець 5-ї ОШБр: «На ньому установлений американський кулемет Браунінг калібру 12,7 мм — це дуже серйозний аргумент на фронті».

Залізні логісти фронту: «розбирають» хати з окупантами

Військові діляться, що через шалену щільність ворожих FPV-дронів у небі над Запоріжжям доїхати або банально дійти пішки до передових позицій людям зараз практично нереально. Аби потрапити на «нуль» для ротації, живій піхоті доводиться днями чекати на екстремально погану погоду — сильні зливи чи тумани, які засліплюють ворожі камери.

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У період цього вимушеного штилю всю критичну логістику на себе забирають саме наземні дрони.

«Лектор» про нову роль НРК на лінії фронту: «Наразі ворог дуже активно перерізає логістику, немає можливості підвозити БК, провізію. Відповідно, зараз ця функція майже повністю лягла на НРК».

Окрім евакуації поранених та підвезення їжі й боєприпасів, наземні роботизовані комплекси успішно виконують і прямі штурмові завдання. Вони зачищають дороги, дистанційно мінують шляхи та у взаємодії з аеророзвідкою нищать вогневі точки ворога.

«Лектор» про бойове застосування роботів: «Дуже багато ждунів знищили на дорогах, СВП (саморобні вибухові пристрої) відпрацьовували. Також відпрацьовували у взаємодії з іншими підрозділами. Нам передали інфу, що за тими координатами є хата, в якій зашкірився противник. Ми під’їжджаємо, наносимо вогневе ураження по тій хаті, по суті розбираєм ту хату і відкатуємось назад».

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Загалом від початку року наземні дрони 5-ї окремої штурмової бригади знищили вже десятки одиниць важкої російської техніки на Запорізькому напрямку та допомогли успішно вивезти з самого пекла лінії зіткнення близько сотні українських побратимів. Роботизовані комплекси щодня йдуть у бій там, де людині вижити фізично неможливо.

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