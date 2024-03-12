"Воювати доведеться всім, але є нюанс": військовий назвав наслідки ухилення від мобілізації

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський вважає, що якщо українці ухилятимуться від мобілізації, то це закінчиться примусовим призовом до російської окупаційної армії і тоді усім доведеться воювати.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я за мобілізацію. І якби хто не хотів - у нас немає виходу. Навіть якщо ми зробимо якесь перемиря, або договори - це не стримає вбивцю. Якщо у нього плани тебе вбити - він тебе вбє. Просто обере час, коли ти будеш слабкий або коли в нього буде більше сили. Домовитись із вбивцею неможливо. Прийдеться воювати всім. Але є маленький нюанс - або ви будете воювати в окупаційній армії, яка буде захопить вашу країну. І вона вам не дасть спокою і не дасть жити. Вона вас мобілізує у свою армію і ви воюватимете проти своїх людей. Або ви воюватимете у своїй армії", - сказав він.

Дмитро Гапчинський наголосив, що сто років тому небажання воювати з Росією закінчилось Голодомором.

"Ви можете втекти - тоді ми втратимо країну. У 1918 році ніхто не хотів воювати і це призвело до Голодомору та того, що українці воювати у Червоній армії та вбивали своїх", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війни проти України.

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