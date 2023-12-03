“Воювати доведеться всім”: військовий різко звернувся до українців, які "втомилися від війни"

Військовий каже, що не розуміє, від чого втомлюються цивільні.

Український розвідник Олександр Нємков, який 120 днів перебував у російському полоні, різко звернувся до українців.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua він заявив, що громадянам потрібно більш відповідально поставитися до підготовки.

“Тому що рано чи пізно воювати доведеться всім. Наразі нібито, здається, ситуація патова, але на відміну від нас там не розслабляються. У нас люди більш, мені здається, такий розслабон починають ловити. Моїх багато-багато друзів і знайомих вже немає. Це люди, які перші пішли воювати. Добровольці самі мотивовані вже або поранені, або вже закінчилися — загинули. Хтось повинен ставати їм на заміну. Питання тільки хто, з якою мотивацією і підготовкою це буде робити”, — розповів Олександр Нємков.

Він каже, що не розуміє розмов про втому від війни у цивільного населення.

“У населення, яке не було на фронті, втома від війни. Я не знаю, від чого вони втомлюються. Мені не дуже зрозуміло. Я не розумію, від чого можна втомитися, сидячи вдома, працюючи на цивільній роботі. Від новин поганих, як деякі намагаються їх уникати? Ну цього не вийде. Вже потрібно вчитися жити в іншому світі і приймати його реально”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РОЗВІДНИК, ЩО ПРОРВАВСЯ НА АЗОВСТАЛЬ: Путін готується до важкої війни! Воювати доведеться всім!

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