“Воювати стало складніше”: ексвійськовий розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни

Воювати з армією РФ стало складніше. Російські солдати, які були не підготовлені, так звані “чмобіки”, за рік повномасштабної війни стали навченими практикою бійцями.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, загалом російська армія не змінюється. Втім, мобілізовані вже понад рік воюють і набираються досвіду ведення бойових дій.

“Що ми маємо на увазі, коли кажемо про досвід. Вони не стають якимись тактиками чи стратегами. Вони нарешті навчилися підганяти однострій, щоб нічого не бовталося. Щоб можна було рухатись і в тебе нічого не вилітало, не треба було шукати, що і де в тебе випало. Вони навчилися стріляти з стрілкової зброї, з автоматів. Вони навчилися правильно одягати бронежилет, правильно підганяти все, що має бути на них навішано, аптечку та все інше”, — каже Олексій Гетьман.

Також росіяни навчилися маскуватися, ховатися від обстрілів, правильно займати позиції, розповів Олег Гетьман. Раніше, за його словами, коли починався обстріл, російські солдати не знали, що робити.

“Зараз вони падають одразу, відповзають, окопуються. Тобто вони вивчили звичайні солдатські військові навики. Про тактику та стратегію ніхто не каже. Але це вже інші військовослужбовці. Це стало вже військо. Там дисципліна погана, п’янство, наркоманія. Це теж ми все знаємо, але це вже бійці. Тому воювати з ними стало складніше”, — розповів Олексій Гетьман.

На початку повномасштабного вторгнення в Україні воювали підготовлені російські війська, каже Олексій Гетьман. Однак потім був “провал”, коли на фронт відправили багато мобілізованих росіян.

“Зараз такого вже немає. Вони підготовлені, навчені практикою бійці”, — каже Олексій Гетьман.

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