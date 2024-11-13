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"Воюємо 55-річними дядьками": капітан ЗСУ різко висловився про мобілізацію

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"Воюємо 55-річними дядьками": капітан ЗСУ різко висловився про мобілізацію

Мирослав Борисенко / Фото: ТСН.ua

Військовий зазначив, що потрібна мобілізація або є варіант - здаватися.

Капітан ЗСУ, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко висловився за зменшення мобілізаційного віку. Він наголосив, що 55-річні чоловіки не можуть бути ефективними військовими. 

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.  

"Це історично виправдано, бо в усіх війнах, конфліктах середній вік військовослужбовця був 25-26 років. А це просто смішно, коли ми зараз воюємо 55-річними дядьками. Це не смішно насправді. Це дуже трагічно, бо вони часто просто не можуть навіть дійти до передової. А ще гірше - вони не можуть звідти вийти. У цій ситуації дуже багато трагічних моментів, про які я не хочу навіть згадувати", - сказав він. 

Мирослав Борисенко наголосив, що молодь повинна йти в армію. 

"Молодь повинна йти в армію. Це не означає, що вони всі зразу загинуть. У нас змінився підхід до підготовки, використання піхоти. Їх бережуть, всі знають, що ніхто нових піхотинців не принесе. Зниження мобілізаційного віку та розширення соціальної бази для мобілізації - це єдиний вихід для України. Більше варіантів немає. Або здаватися", - сказав він. 

Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням

Нагадаємо, "азовець" розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці

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