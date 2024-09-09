Воюють навіть після загибелі: як дрони з іменами полеглих героїв нищать ворога на фронті

Кожен дрон має не лише серійний номер, а й ім’я на честь загиблих героїв.

Учитель фізики з Вінниччини Микола Заболотний збирає безпілотники і називає їх на честь полеглих воїнів. Ідея прийшла, коли загинув його учень, випускник місцевої школи. Зараз таких FPV-дронів уже понад три десятки. Педагог залучив до збору усю громаду.

Як іменні безпілотники допомагають нищити ворогів, йдеться у сюжеті ТСН.

Пан Микола готує основні мікросхеми і приступає до пайки. Вчитель фізики із села Лучинець вже пів року збирає бойові та розвідувальні дрони. Отримав ліценцію інженера і виготовив вже понад три десятки безпілотників. До справи залучає і старшокласників.

Кожен дрон має не лише серійний номер, а й ім’я. Вчитель називає їх на честь загиблих героїв.

Кожен безпілотник – це 12-15 тис гривень, тож збирають донати всією громадою. Селяни навіть створили громадську організацію "Крила янгола".

Після тестування ці пташки вирушають на фронт, переважно у бригади, де служать або служили земляки.

"Тут є Олександр Мельник, він закінчив нашу школу і загинув на фронті. Коли прийшов звіт від військових, і вони в цьому звіті сказали, що дрон імені Мельника буде виконувати військове завдання. Ми це розмістили у Facebook, то сестра загблого написала: "вже рік тебе нема, а ти ще воюєш", – розповідає Микола Заболотний.

Ігор Загорднюк пішов добровольцем ще в 2014 році, служив у 57 бригаді і загинув від мінометного обстрілу. Мама зберігає прапор підписаний побратимами. Війна закінчилась для її сина під Бахмутом у 2022 році.

"Дав би бог, щоб війна закінчилась, щоб не гинула молодь. Бо кому, кому, а батькам не дай бог ховати своїх дітей", – каже Ніна Загороднюк, мати загиблого воїна. Тепер вона тримає у руках і бойовий дрон з іменем сина.

Наступним дронам вчитель-інжененер імен уже не даватиме, лише кілька хоче назвати на честь усіх дітей, які загинули від російських ракет.

Їх вже немає, а вони все ще воюють: дрони з іменами полеглих воїнів нищать ворога на фронті

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, військовий експерт Микола Маломуж заявив, що Україна виробляє інноваційні БПЛА та ракети, яких не мають країни НАТО.

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