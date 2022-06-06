"Вождь потроху здає": Жданов розповів, що відбувається з Путіним та його оточенням

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що нині відбувається з російським диктатором Володимиром Путіним та в його оточенні.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, на думку військового експерта, єдине, що наразі непокоїть очільника Кремля - це встигнути відновити Радянський союз.

"Він не наляканий. Єдине, що він не встигає. У нього обмаль часу. У нього дуже слабке здоров'я і воно погіршується. Ми бачимо, що воно останнім часом стало погіршуватися все частіше. І тому він хоче завершити справу свого життя - відновлення Радянського союзу або Російської імперії, як він її назве, ми не знаємо. Основу цього об'єднання буде складати Україна. Це найбільша фактично республіка і найпотужніша. З її приєднанням решта може автоматично приєднатися", - говорить Жданов та додає, що російський президент розуміє, що у нього здоров'я здає, часу обмаль і він вже починає вести розмови про транзит влади.

"Йому потрібен виконавець, який буде бігати, засідати, піднімати руки, говорити, бо для Путіна це вже велике навантаження. Він не витримує цього. А він буде сидіти в кабінеті чи бункері і керувати та давати вказівки, як кому і що говорити, робити, рухатися далі", - говорить військовий експерт.

Щодо оточення Путіна, то, за словами Жданова, у Кремлі з огляду на стан здоров'я їхнього лідера вже почалася боротьба за владу між п'ятьма основними кланами.

"Дивлячись на те, що вождь потроху здає, плюс починає сипатися вертикаль, особливо силова, генералів, вже почали міняти як рукавички, то активізувалися інші клани. Їх насьогодні п'ять, як і веж Кремля. Так от турбулентність між вежами почала активізуватися. І почали рухатися внутрішні процеси стосовно цього транзиту влади. Путін може намагатися один транзит на свою користь відтворити, але інші клани в РФ будуть намагатися просунути свій варіант транзиту влади", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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