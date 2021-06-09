Вознесіння Господнє: як та коли святкувати і чому головний колір цього дня білий

Вознесіння - це велике двунадесяте свято, яке завжди припадає на 40 день після Пасхи.

Завтра, 10 червня 2021 року, православний світ святкуватиме Вознесіння Господнє.

Це велике двунадесяте свято, яке щороку змінює дату залежно від Пасхи. Вознесіння завжди святкується на 40 день після Великодня.

Цього дня головний колір у церквах - білий, на честь сяйва Господа, і символізує Божу славу.

Що означає свято Вознесіння

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На свято Вознесіння Господнього церква пригадує євангельську подію - зустріч Ісуса Христа з учнями через 40 днів після Пасхи та Його дивовижне вознесіння на небо.

Того дня Вчитель благословив учнів проповідувати Євангеліє по всьому світу. Але додав, що перед тим прийде Дух Утішитель (Святий Дух), що допоможе їм виконати цю проповідь. Що учні не повинні йти з Єрусалиму, поки не дочекаються Духа Святого (що відбулося на свято Трійці).

Після розмови з учнями Ісус піднявся на Небо, та хмари віднесли його в обитель Отця Небесного. Вказано, що Христос вознісся на Небо, благословляючи учнів. Церква трактує це як вічне і постійне благословення людей Господом.

Далі написано, що Христос сів праворуч від Бога-Отця. Це означає, що Отець відтоді розділяє Свою владу зі Своїм Сином. Що Христос став головним ходатаєм усього людства. І Господь дивиться на людство тільки через Свого Сина.

Учні дуже сумували, що Вчитель покинув їх, але дивовижне Вознесіння Господнє змінило їх настрій надією та радістю. У піднесеному настрої апостоли повернулися до Єрусалиму, чекаючи Духа Святого, якого заповідав їм Ісус Христос.

Де відбулося Вознесіння Господнє

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Про Вознесіння розповіли апостол Лука та апостол Марк у своїх Євангеліях.

Вознесіння Господнє відбулося на Єлеонській горі. Зараз там функціонує православний храм - капличка Вознесіння.

Капличка є місцем всесвітнього паломництва християн.

У капличці Вознесіння є цікава реліквія - стопа Спасителя, яку паломники звуть “стопочкою Христа”. Це відбиток стопи, який за переказами залишився після вознесіння Ісуса Христа на Небо.

За історичними даними стопи було дві, але у 12 столітті мусульмани відсікли одну стопу та перенесли її в мечеть Ель-Акса, де вона існує і досі. Торкнутися до стопи Спасителя вважається великим благословенням.

Що треба робити на Вознесіння

Вознесіння - свято радості від того, що у всіх людей є ходатай перед Господом, який простив та виправдав кожну людину своєю кров’ю на Голгофі.

У часи Старого Заповіту пророки говорили про те, що Господь шукав когось з людей, хто буде ходатаєм, стане у проломі за людство. Тоді такої людини не знайшлося. Аби не залишати людство без допомоги, Бог-Отець і посилає на землю Свого Сина, який народжується людиною і стає тим ходатаєм за людей перед Богом.

Від часу Вознесіння Господь-Отець дивиться на людство через рани Ісуса Христа.

Тож цього дня треба особливо радіти від того, що у людей є свій Ходатай перед Богом.

На Вознесіння Господнє бажано прийти до храму зранку на літургію, при бажанні - сповідатися та причаститися.

Цього дня не бажано починати нових справ, а треба більше згадувати про євангельські події та молитися.

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