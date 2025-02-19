Возвеличення Росії та "мир" в Україні: які скандальні заяви зробив Трамп і що думають у США

Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча учора посадовець натякнув, що в рамках переговорів Європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольги Кошеленко.

На першій зустрічі після початку повномасштабної війни американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України, відновити дипломатичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський, який перебував у той час з візитом у Туреччині, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп за результатами переговорів у Саудівській Аравії накинувся із критикою на Україну, мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було 3 роки на вирішення цього питання, та й узагалі українська сторона не мала починати цю війну, а ще нібито має провести вибори.

Трамп / Фото: Associated Press

Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Маролаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити "дике варварство". Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із них звучать слова "зрада" і "капітуляція", президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання - що він може сказати народу України, який почувається зрадженим і розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори, Трамп каже - він теж 3 роки засмучувався, спостерігаючи новини з України.

"Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все, майже всю землю. І не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване", - заявив Трамп.

Трамп звеличує міць російської армії. Стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірше, аніж Газа, а Київ росіяни не зруйнували повністю не тому, що не можуть, а тому що економлять ракети.

Далі лідер Сполучених Штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що США надали Україні понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. Згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової і бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу - називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим, Трамп відповідає, буцімто ідея з виборами належить не росіянам, а йому, та ще багатьом іншим країнам. Яким саме - не уточнює.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

"Склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан, по суті, в Україні воєнний стан, а в лідера, мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів", - заявив Трамп.

Єдине у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською, він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та Сполученого Королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для ЄС оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу, на вигук про те, чи зустрінеться він із Путіним до кінця лютого, президент США відповів, що "можливо".

Останнє соціологічне опитування CNN демонструє: настрої Трампа щодо Росії суперечать думці більшості американців: 52% - підтримують використання Україною американської зброї. Проти 43. Схвально до Росії ставляться лише 8% американців, персонально до Путіна - на відсоток більше 9.

61% опитаних сказали, що сприймають Росію як ворога. Джерела NBC в американській розвідці водночас стверджують: вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах, він переконаний, що перемагає і не планує відводити війська. Але хоче використати час для укріплення своїх сил.

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