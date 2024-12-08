Впарюють труни за півмільйона гривень: у Києві морги та лікарні захопила ритуальна мафія

У Києві морги та лікарні захопила ритуальна мафія. За поховання гребуть по півмільйона гривень.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів Олександр Скорик на позивний “Онікс”. Він ветеран війни, пройшов "Азовсталь" і ворожий полон.

Він є заступником директора комунального підприємства “Спецкомбінат”, яке надає ритуальні послуги. Цю посаду створили, щоб військовими похованнями у Києві займався саме військовий.

За словами Скорика, суми за поховання бувають абсолютно різні.

“Мені, наприклад, коли я прийшов у морг на Оранжерейну, і мене ще не знали, що я колишній військовий, що я маю певне відношення до комунального підприємства… я зайшов в цей магазин подивитися ціни і що будуть мені пропонувати. Одразу спитали, кого ховаємо. Я сказав, свого комбата. Мені відразу сказали, що ми вам зараз все покажемо. Комбат — це вже дуже велика фігура. Вони мене вивели за територію морга, там приватний сектор, відкрили гаражі і показали труни VIP-сегменту, де стояла одна труна за 500 000 грн. Я спочатку подумав, що я просто не можу прочитати цінник, але коли почав рахувати нулі і вдивлятися, то ні — все-таки це було 500 000 грн”, — розповів Олександр Скорик.

Олександр Скорик / скриншот із відео TSN.ua

Він каже, що ФОП “Петр Великий” фактично монополізував весь ринок ритуальних послуг у Києві. А точка на Оранжерейній здійснює VIP-поховання.

“І коли є клієнт для них, померла людина, то вони градують його по певних соціальних щаблях. Тому чек може бути самий-самий різний. Це залежить від платоспроможності. Я не можу сказати, що це прям дуже погано, всіх людей різне бачення. Хтось вважає що 10 тисяч для поховання — це оптимальна ціна, хтось каже і мільйона замало. Це відкритий ринок і кожен може організувати і замовити будь-що. Питання тільки в тому, що це має бути легально, офіційно не в чорний нал осідати, і має бути здорова конкуренція врегульована законодавством. Щоб всі суб'єкти, які зареєстровані в Києві, мали рівні умови”, — розповів Олександр Скорик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РИТУАЛЬНА МАФІЯ У КИЄВІ?! З родин померлих деруть гроші і зливають дані! Військовий розкрив деталі!

Читайте також: