"Впав у кому і помер": новий скандал з ТЦК у Сумах шокував Україну

Нещодавно у Сумах стався гучний інцидент: військовослужбовець побив місцевого жителя, який від зазнаних травм помер у лікарні. Інцидент стався на території Сумського ТЦК. У військкоматі запевнили, що конфлікт був між чоловіками, "які не є їхніми представниками". Водночас свою версію подій розповіли журналістам родичі загиблого. Усі подробиці – читайте далі в ексклюзиві ТСН.ua.

Версія родичів загиблого

До журналістів звернулася тітка загиблого чоловіка з проханням про розголос, адже ця історія просто не вкладається у голові. Жінка розповіла, що її племінник Євген 29 грудня зателефонував до рідних і повідомив, що перебуває у військкоматі, після чого кинув слухавку. Коли родичі перетелефонували, у відповідь їм сказали, що він не може підійти до телефону.

Бити на сполох рідні чоловіка почали наступного дня, коли він знову не вийшов на зв'язок. Коли рідні змогли зателефонувати на той номер, що й минулого дня, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літра горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні. Рідні стали шукати Євгена в медичних закладах і знайшли в обласній лікарні. Виявилося, що чоловіка привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває в комі.

"І потім цивільна дружина зателефонувала до обласної лікарні, і там сказали, що так, сьогодні, 30 грудня, о 8:00 з ТЦК привезли молодого хлопця з черепно-мозковою травмою. Він прооперований, в реанімації, в комі. Він підведений до штучного дихання. Все. Коли його привезли, було написано: "ТЦК, туалет", і 31-го зателефонували з лікарні о 8:00 і сказали: "Євген помер". Все, ми його поховали", – розповіла тітка загиблого.

Жінка стверджує, що у Євгена не були побиті руки або обличчя, але ззаду була велика гематома. На думку жінки, це свідчить, що її племінника тримали за руки та били.

"От руки не були побиті, обличчя не було побите. Була ззаду голова чорна, вся синя, красна, бордова, отака гематома. Таке враження, що його руки тримали. Ну коли вас б'є хтось, так, має бути реакція захищатися якось", – пояснила вона свої висновки.

Що кажуть у лікарні

Заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі SumyToday розповів, що чоловік був доправлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8:45 ранку 30 грудня. О 8:50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму.

"Проводилися реанімаційні заходи, але травми були тяжкими, через що пацієнт помер 31 грудня", – повідомив Савченко.

Версія ТЦК

Тим часом Сумський обласний ТЦК був змушений визнати, що на його території дійсно сталася бійка з летальним кінцем. Проте там запевнили, що жоден з учасників бійки не має стосунку до ТЦК.

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"Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, внаслідок чого один завдав іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доправлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна", – йдеться у коментарі ТЦК.

Сумський ТЦК запевнив, що "всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням усіх обставин події". Відеоматеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам.

Що кажуть у поліції

Зі свого боку в поліції Сумської області повідомили, що встановили особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканцеві обласного центру.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України ["вбивство, вчинене через необережність" – ред.]", – йдеться у повідомленні.

Яке відношення має підозрюваний у вбивстві військовослужбовець до Сумського ТЦК, у поліції не уточнили.

Інцидент у Полтаві

Подібний інцидент трапився і в Полтаві. Там госпіталізували чоловіка після сутички з представниками ТЦК. У четвер, 2 січня, місцева мешканка Світлана Соломашенко опублікувала у Facebook відео, на якому зафіксовано конфлікт між працівниками територіального центру комплектування і чоловіком на мікрорайоні Браїлки. На відео видно, як чоловік лежить на холодній землі, а місцеві мешканці звинувачують працівників ТЦК у тому, що вони зламали йому ногу. На місці також були присутні співробітники поліції. Проте, що саме передувало конфлікту, на відео не зафіксовано.

На момент публікації у Полтавському обласному ТЦК подію ще не прокоментували. А за інформацією місцевих ЗМІ, у поліції Полтавщини зафіксували звернення з цього приводу. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Силова мобілізація

Тим часом у Мережі знову з’являються відео із силовою мобілізацією на вулицях України. Зокрема у Луцьку співробітникам ТЦК вдалося запакувати чоловіка у свій автомобіль. Відповідне відео поширили у телеграмі. Офіційних коментарів щодо інциденту наразі не було.

Подібний інцидент стався і в Миколаєві. На відеокадрах, які активно гуляють Мережею, чоловіки в пікселі намагаються запакувати цивільного в мікроавтобус, та так, що аж зривають з нього одяг. Але чоловіку все ж таки вдається вирватися з їхніх рук та втекти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ПРОСТО ШОК! "Впав у кому і помер". СКАНДАЛ ІЗ ТЦК у Сумах!

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