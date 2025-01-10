"Впав у кому і помер": скандал із ТЦК у Сумах отримав гучне продовження

Україну сколихнув інцидент, що трапився на території сумського ТЦК. Там військовослужбовець побив місцевого жителя, який від отриманих травм помер у лікарні. Однак тепер стало відомо, що суд відпустив підозрюваного у вбивстві під особисті зобов'язання.

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Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка через необережність в cумському ТЦК та СП, відпустили під особисті зобов'язання. Відповідне клопотання прокуратури суд задовольнив 2 січня.

1 січня 2025 року військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України), та обрали йому запобіжний захід. Сумська спеціалізована прокуратура як запобіжний захід запросила особисті зобов’язання.

Що передувало

У Сумах стався гучний інцидент: військовослужбовець побив місцевого жителя Євгенія Криводуба, який від зазнаних травм помер у лікарні. Інцидент стався на території сумського ТЦК. У військкоматі запевнили, що конфлікт відбувся між чоловіками, "які не є їхніми представниками". Водночас свою версію подій розповіли журналістам родичі загиблого. До них звернулася тітка загиблого чоловіка з проханням про розголос, адже ця історія просто не вкладається у голові.

Жінка розповіла, що її племінник Євген 29 грудня зателефонував до рідних і повідомив, що перебуває у військкоматі, після чого кинув слухавку. Коли родичі перетелефонували, у відповідь їм сказали, що він не може підійти до телефону.

Бити на сполох рідні чоловіка почали наступного дня, коли він знову не вийшов на зв'язок. Коли рідні змогли зателефонувати на той номер, що й минулого дня, їм повідомили, що начебто Євген випив півлітра горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні. Рідні почали розшукувати Євгена в медичних закладах і виявили в обласній лікарні. З'ясувалося, що чоловіка привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває в комі.

Тітка загиблого повідомила, що у Євгена не були побиті руки або обличчя, але позаду була велика гематома. На думку жінки, це свідчить, що її племінника тримали за руки та били.

Що казали у лікарні

Заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі SumyToday розповів, що чоловіка доправили до лікарні машиною екстреної допомоги о 8:45 ранку 30 грудня. О 8:50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму.

Версія ТЦК

Тим часом сумський обласний ТЦК був змушений визнати, що на його території дійсно сталася бійка з летальним кінцем. Проте там запевнили, що жоден з учасників бійки не має відношення до ТЦК. Відеоматеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам.

Заяви правоохоронців

Зі свого боку в поліції Сумської області повідомили, що встановили особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканцеві обласного центру. Яке відношення має підозрюваний у вбивстві військовослужбовець до сумського ТЦК, у поліції не уточнили.

За версією Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, представленій в коментарі "Суспільному", 29 грудня близько 18:00 підозрюваний військовослужбовець перебував у дворі сумського міського ТЦК та СП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба. Під час спілкування між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній не втримав рівновагу та впав головою на бетонну поверхню сходів. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 31 грудня.

"Бусифікація" військовозобов’язаних

Тим часом "бусифікація" українських чоловіків триває. Гучний інцидент стався нещодавно у Київський області. У Мережі з'явилось повне відео інциденту у селі Димер за участю працівників ТЦК і цивільного чоловіка з матір'ю. На ролику видно, як людина у військовій формі підходить до чоловіка, що стоїть поряд зі своєю мамою.

Далі на кадрах показано, як жінка з сином підходять до автівки з працівниками ТЦК. Там відбувається сутичка, цивільний кидає камінь у скло буса, після чого машина їде з місця події, тягнучи за собою жінку. Вона падає на землю і на цьому відео закінчується.

Заява ТЦК

Водночас обласний ТЦК каже, що затримували "ухилянта".

"Мобільна група оповіщення Вишгородського районного ТЦК та СП, під час здійснення заходів оповіщення в складі мобільної групи у селі Димер, виявила громадянина, який перебував в списках розшуку, поданих Фастівським РТЦК та СП Київської області. Під час бесіди громадянин погодився добровільно прослідувати до Вишгородського РТЦК та СП для уточнення даних та проходження ВЛК, але перед цим йому треба було доправити продукцію до робочого місця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці роботи громадянина в селі Димер на військовослужбовців чекали троє людей. У ТЦК кажуть, що ті почали вести відеофіксацію і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина.

"Внаслідок конфлікту, один з невідомих відчинив двері водія автомобіля та завдав декількох ударів водію, після чого водій його відштовхнув. У цей час з пасажирської сторони автомобіля інша особа завдавала удари та пошкодила військовослужбовцю куртку. Після цього, коли автомобіль почав рухатися, одна особа кинула камінь в скло автомобіля з боку водія", - додали у відомстві.

У ТЦК уточнили, що у цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала. За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту.

Реакція ради села

Зазначимо, що напередодні Димерська селищна рада направила звернення до Вишгородського районного управління поліції та Вишгородського ТЦК щодо подій, які відбулись близько 13:00, 8 січня. У зверненні влада закликала до ретельного розслідування дій усіх учасників конфлікту, зокрема представників ТЦК та родичів чоловіка.

Реакція нардепів

На цей інцидент відреагувала і нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. На своїй сторінці у Фейсбук вона виклала свою версію того, що відбувалося між представниками ТЦК та цивільними. Вона також зазначає, що дії і провокації обох сторін заслуговують на детальне дослідження і надання їм кваліфікації.

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