Нові обстріли України: куди Путін поцілить наступні таємничі ракети

Після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що одна з ракет, якою вдарила путінська армія (по Дніпру – Ред.), мала характеристики міжконтинентальної балістичної, стало відомо, що у путінської армії на складах приблизно понад 500 одиниць такого озброєння.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"У Росії понад півтисячі ракет, якщо говорити про "Булаву", "Сатану", "Ярс" та інші, які виготовляла Російська Федерація за ці 30 років та які їй дістались у спадок від Радянського Союзу. Тобто більше, ніж достатньо. Йдеться про ракети, які є міжконтинентальними. Вони різного виду базування — наземного, підземного (шахтного), на підводних човнах", — пояснює Селезньов.

Про руйнівну силу цих ракет аналітик каже з урахуванням того, що вони здатні нести ядерний заряд: "В такому випадку все виміряється в кілотоннах та навіть у мегатоннах. Ще зі шкільних років пам`ятаємо, що взаємний ядерний удар призведе до руйнації планети. Руйнація колосальна".

Враховуючи те, що про приліт ракети з характеристиками міжконтинентальної заявив президент України, Владислав Селезньов підкреслює, що така ракета була застосована в бойовому режимі вперше в історії людства.

"Звісно, що там не було ядерної складової, але експерти дослідять, що саме вона містила", — припускає Селезньов.

На питання про можливі цілі наступних міжконтинентальних ракет, аналітик каже наступне: "Для Путіна важливо, щоб Україна виконувала ультимативні вимоги Кремля. Для цього він і реалізовує декілька кейсів".

До цього Селезньов додає: "Перший кейс: створення блекауту на теренах України, щоб викликати гуманітарну катастрофу. Робить це для того, щоб мільйони українців виїхали з країни на Захід, шукаючи там притулку та порятунку".

За словами військового експерта, в пріоритеті у путінської армії є і знищення українських військових об`єктів.

"Звісно, для Путіна важливо зруйнувати військові обєкти та обєкти військової інфраструктури. Також для ворога важливо зруйнувати наші ключові магістралі та логістичні хаби. Тому цілком ймовірно, що ці ракети будуть поцілювати куди завгодно. Захистити все неможливо. Наприклад, наші дамби на Дніпрі хоча й будувалися у радянські часи, але прямого влучання ракети з ядерним начинням вони не витримають", — каже Селезньов.

На його думкку, очевидно, що в зоні ризику перебувають всі об`єкти, які підпадають під визначення стратегічних.

"На превеликий жаль, на противагу забаганкам Путіна світова безпекова система не працює абсолютно. Як імпотенція – вони, можливо, чогось і хочуть, але далі "глибокого занепокоєння" не спроможні рушати", — каже експерт.

За словами Селезньова, перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети здатні системи ППО THAAD.

"А на нижчих дистанціях, безпосередньо на підльоті боєголовок до цілей — в таких випадках можуть працювати комплекси Patriot, NASAMS, SAMP/T", — каже він.

Путін назвав, чим атакував Дніпро

Ввечері президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник". При цьому він не уточнив, чи була це міжконтинентальна ракета, чи просто балістична.

Заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

При цьому президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

Путін також заявив, що ціллю ракетного удару був завод "Південмаш" у Дніпрі.

"Удару по "Південмашу" було завдано балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні", - сказав він.

Вперше! Росія атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою

Раніше повідомлялось про те, що таке балістична зброя та які балістичні ракети має Росія.

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