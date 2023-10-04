Вперше в Україні одну печінку розділили на двох хворих: як у Львові 15-річний донор врятував 5 життів

У Львові повели унікальні операції та врятували 5 життів.
У Львові вперше в Україні медики провели спліт-трансплантацію печінки. Тобто, один орган розділили на двох пацієнтів - однорічного хлопчика та 20-річного юнака. Водночас пересадили ще дві нирки та серце. Донором став 15-річний хлопець, у якого констатували смерть мозку. Завдяки рішенню його батьків лікарі змогли врятувати одразу п'ять життів. Три із них - дитячі.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.
Рідні 15-річного хлопця погодились на забір органів
Медики віддали шану донору - 15-річному хлопцю, у якого констатували смерть мозку. Вони вишикувались у коридорі, в в операційній - схилили голови вдруге, вшанувавши хвилиною мовчання.
"Після спроби врятувати мозок після нейрохірургічного втручання, на жаль, ми зрозуміли, що в дитини є невідворотні зміни, які свідчать про смерть мозку", - каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Святого Миколая Ярема Безніско.
1-річний Лука один із пацієнтів, якому трансплантували печінку
Рідні хлопчика погодилися на забір органів, тож лікарі почали готуватися до мультиорганної трансплантації.
Один із тих, кому потрібна допомога, 1-річний Лука. Мати хлопчика Єлизавета Прокопчук каже, що у хлопчика діагностували біліарну атрезію - печінка не може виконувати свою функцію і з кожним днем руйнується.
Порятунок лише один – трансплантація. Тож коли батькам зателефонували, що є донор, вони з Житомирщини, де мешкають, одразу вирушили до Львова.
"Їхали дуже швидко, серце билося просто, не можу описати словами", - каже батько Луки Антон Прокопчук.
В Україні вперше зробили спліт-трансплантацію печінки
На допомогу львівським медикам приїхали лікарі з київської клініки Шалімова. Адже в Україні вперше робитимуть спліт-трансплантацію. Печінку донора розділять на дві частини, щоб пересадити однорічному Луці та 20-річному юнаку. І одним органом врятувати два життя.
"Печінка – орган великий, люди реципієнти, які страждають на захворювання печінки, вони відрізняються по масі. І наприклад маленькій дитині може вистачити лише невелика частина печінки – 20%. 80% можна трансплантувати дорослій людині", - каже завідувач відділення трансплантації печінки Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Олександр Гриненко.
Тим часом в інших операційних медики пересаджують нирки двом пацієнтам – 12-річному Гені з Харкова та 18-річному Івану з Черкащини. Нове серце отримає 11-річний Влад. Він ще чекає в палаті.
У шість місяців після пневмонії серце Влада втричі збільшилося і могло зупинитися будь-якої миті. Операція у хлопчика пройшла успішно. Також медики провели складну, але вдалу спліт-трансплантацію печінки. Рідні врятованих пацієнтів дякують медикам та родичам донора, який врятував 5 людей.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вперше в Україні провели спліт-трансплантацію печінки
Нагадаємо, у Львові 5-річній дівчинці пересадили нирку від 9-місячного немовляти.
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