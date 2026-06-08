Вперше в Україні: в Одесі хірурги врятували серце 6-місячного малюка, провівши унікальну операцію (фото, відео)

Медики провели унікальну операцію / © unsplash.com

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Українські кардіохірурги здійснили справжнє медичне диво, провівши унікальну та безпрецедентну для нашої країни операцію на серці немовляти. В Одесі лікарі врятували шестимісячного малюка, який опинився на межі життя і смерті через важке ускладнення після корекції вродженої вади серця. Вперше в історії вітчизняної медицини пацієнтові з критичною вагою — лише 7 кілограмів — успішно імплантували спеціальну постійну систему двокамерної стимуляції серця.

Про ювелірну роботу хірургів, страхи матері та перші успішні результати налаштування пристрою — у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Отвір у 7 міліметрів: перша операція та небезпечне ускладнення

Важку вроджену ваду серця у маленького Ліама лікарі виявили за допомогою ультразвукового дослідження (УЗД) одразу після його народження. Всередині крихітного органа медики зафіксували небезпечний отвір завширшки 7 міліметрів. Звичайне вшивання у цьому разі було неможливим через ризик деформації делікатних тканин, тому дитячі хірурги провели складну первинну пластику.

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Олександр Гоцуляк, серцево-судинний хірург дитячої лікарні: «Просто його вшити було неможливо, адже це різко деформувало б і стінку серця. Тому такі оперативні втручання проводяться зазвичай з формуванням заплати, тобто висікається заплата з власних тканин серця з перикарду і туди вшивається».

Для мами хлопчика, Ольги Няньчук, звістка про діагноз і перебування сина в реанімації стали найважчим життєвим випробуванням. Вона зізнається, що завжди панічно боялася лікарень і раніше могла знепритомніти навіть під час звичайного здавання крові з вени.

Ольга Няньчук, мати маленького пацієнта: «Для мене це трошки фобія. І коли заходили до реанімації, це було дуже важко — коли він з цими трубочками… Але довелося взяти себе в руки, бо якщо я не втримаюся, то як він буде триматися? Він же це все відчуває».

Попри успішно виконану пластику в післяопераційному періоді у малюка виникло рідкісне і вкрай небезпечне ускладнення — серце немовляти раптово припинило самостійно передавати внутрішні електричні імпульси. Через це частота серцевого ритму Ліама стрімко знизилася більше ніж утричі — до критичних і смертельних для такого віку 40 ударів на хвилину. Дитина опинилася в критичному стані.

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Ювелірна робота: два електроди у вену діаметром 1 міліметр

Рятувати життя шестимісячного хлопчика екстрено долучилися найкращі дорослі фахівці Регіонального центру кардіохірургії Одеської обласної клінічної лікарні (ООКЛ). Перед ними постало завдання, яке раніше в Україні ніхто не виконував на пацієнтах із такою маленькою вагою. Хірургам потрібно було провести мікроскопічні електроди безпосередньо через підключичну вену малюка.

Юрій Карпенко, провідний кардіохірург: «Найскладніше в нашому випадку було — це знайти цю підключичну вену, тому що вона малесенька, десь діаметром усього 1 міліметр. І в цю вену ми обережно завели два тонкі електроди, просунули їх всередину серця і в підсумку отримали ідеальне розповсюдження і збудження лівого та правого шлуночків».

Завдяки філігранній майстерності медиків серце Ліама, яке до цього билося з небезпечними для життя перебоями та зупинками, миттєво запрацювало у правильному, стабільному й фізіологічному ритмі. Керівництво лікарні наголошує, що цей успіх — результат ідеальної та злагодженої координації різних медичних ланок міста.

Сергій Калинчук, головний лікар Одеської обласної клінічної лікарні: «Діяти треба було достатньо швидко, стабілізувати дитинку. Шість місяців, сім кілограмів — це дійсно дуже унікальна операція і чудовий досвід мультидисциплінарної, міжзакладної роботи нашої медичної мережі. Тобто на сьогодні ми дійсно наочно показали, що у нас в Україні є спроможна та ефективна мережа».

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Перший візит на контроль: серце відновлюється

Сьогодні Ліам разом із батьками вже вперше повернувся до стін лікарні після виписки, але тепер — винятково на плановий контрольний візит. Під час обстеження кардіохірург за допомогою спеціального бездротового програматора просканував імплантований під шкіру стимулятор, який безперервно контролює роботу крихітного серця.

Результати моніторингу на екрані комп’ютера відверто потішили лікарів: серцевий м’яз хлопчика за цей час уже самостійно відновився настільки добре, що параметри роботи пристрою дозволили суттєво скоригувати в бік зменшення. Спеціалісти зафіксували поріг у 0,2 Вольта та оперативно знизили напругу імплантованого кардіостимулятора, щоб батарея приладу працювала в максимально економному режимі.

За кілька років, щиро сподівається мама Ольга, провідна система серця її сина зможе повністю відновитися, і орган запрацює у нормальному режимі вже без допомоги сторонньої техніки. А наразі імплантований маленький пристрій робить усе можливе, щоб шестимісячний Ліам міг рости, розвиватися та жити повноцінним дитячим життям без жодних жорстких фізичних обмежень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 8 червня | ЗАПОБІЖКА для винуватця смертельної ДТП! Деталі ЗАМАХУ НА ПОСАДОВЦЯ ГУР!

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