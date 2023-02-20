Вперше за 15 років: неочікуваний візит Байдена до Києва – сигнал світові та великий ляпас Путіну

"Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть Демократія стоїть", - заявив Джо Байден після перемовин у Маріїнському палаці з Володимиром Зеленським.

Візит президента США Джо Байдена до Києва став справжнім неочікуваним сюрпризом не лише для українців, а й для всього світу. Коли Білий дім анонсував поїздку американського лідера до Польщі 20-22 лютого, всі дописували в соцмережах, що було б добре, якби він заїхав ще й до України, згадуючи візит Джилл Байден у травні минулого року до Ужгорода та її зустріч там з Оленою Зеленською. Проте ніхто й не сподівався, з огляду на суттєві безпекові ризики, що поїздка президента Байдена до України таки стане можливою.

До слова, це перший візит президента США до Києва за останні 15 років. Востаннє до України в березні 2008 року приїздив Джордж Буш. Цей візит відбувався якраз напередодні сумнозвісного Бухарестського саміту НАТО, де під тиском ядерних погроз Путіна, Україні та Грузії так і не надали План дій щодо членства в НАТО. Це стало однієї з найбільших геополітичних помилок сучасності, що й призвело спочатку до війни Росії проти Грузії, а потім й до повномасштабного нападу на Україну.

У США розуміють, як багато зараз на кону. Можливо навіть більше, ніж рік тому, коли Захід не вірив, що Україна вистоїть, передрікаючи, що Київ впаде за 72 години, а закордонні амбасади поспіхом збирали речі й їхали з України, щоб більше ніколи не повернутися. Перебуваючи в Києві, президент Байден дуже чесно заявив, що попереду "тяжкі дні, тижні й роки", бо ціль Путіна – стерти Україну з карти світу – на жаль, не змінилася за цей рік кривавої й геноцидної війни. До того ж, потужний візит Байдена до Києва – це ще й сигнал союзникам, які досі вважають, що надання Україні більш потужної зброї спровокують Путіна на ще більшу ескалацію, враховуючи ядерний удар.

Як світ відреагував на несподіваний візит Джо Байдена до Києва? Читайте у матеріалі ТСН.ua.

Американський президент анонсував, що разом із союзниками Україні передали понад 700 танків, тисячі бронемашин, артсистем та боєприпасів. Також вже найближчим часом Київ отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн, який включатиме артилерійські боєприпаси, більше реактивних снарядів і гаубиць, а санкції проти Росії будуть посилені. Президент Зеленський своєю чергою повідомив, що говорив із Байденом про "далекобійну зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше".

Йдеться про далекобійні ракетні системи та винищувачі. Саме ці два види озброєння досі залишаються заблокованими для України. Від одних європейських лідерів ми чуємо, що це питання років, бо українських пілотів ще треба навчити, та й самі країни-члени НАТО не мають аж так багато західних винищувачів у своїх арсеналах. Інші ж відверто натякають, що далекобійні ракети та літаки можуть стати тою червоною лінією для Путіна, за якою буде ще більша ескалація.

"Ми сподіваємося, що 2023 рік стане роком перемоги. Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними. Їхні результати, безумовно, матимуть вплив на полі бою", - заявив Володимир Зеленський.

The New York Times повідомила, щоб дістатися до української столиці від польського кордону, американській делегації знадобилося 10 годин. Поїздка відбувалася в режимі надзвичайної секретності. Лише кілька журналістів були на "борту номер один" (так американці називають літак президента США – ред.), які присягнулися зберігати таємницю. І, до речі, у них забрали телефони.

"Американський чиновник, який побажав залишитися невідомим, підтвердив, що після трансатлантичного перельоту до Польщі, президент Байден перетнув кордон поїздом, добираючись майже 10 годин до Києва, як це робили інші американські чиновники в останні місяці, оскільки політ у зоні бойових дій небезпечний", - пише The New York Times.

За інформацією CNN, американський президент приїхав до Києва близько 8 ранку. Його кортеж проїхався українською столицею, після чого Джо Байден та Володимир Зеленський на Михайлівській площі під звуки повітряної тривоги вшанували пам'ять загиблих українських героїв. А на Алеї сміливості в Києві з’явилася табличка, присвячена Байдену.

"Візит президента Байдена і звуки повітряної тривоги. І це лише ранок понеділка в Києві", - дописала у Twitter амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Від ранку понеділка пів Києва було перекрито. Ніхто не міг зрозуміти, що відбувається, а соцмережами ширилися чутки, що це точно Джо Байден приїхав із візитом. Пізніше західні журналісти повідомили, що президент США особисто наполіг на поїздці саме до Києва, хоча йому пропонували зустрітися з Володимиром Зеленським у Польщі або на кордоні з міркувань безпеки.

"Вау! Браво, США", - коротко дописав у Twitter колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський.

The New York Times у своєму Twitter написала, що раптовий візит президента Байдена до Києва сповнений символізму, щоб показати світу, особливо президенту Росії, що США віддані підтримці України.

Навіть колишній посол США в Росії Майкл Макфол, який постійно закликає до демократизації Росії, дописав у Twitter: "Чудовий хід президента Байдена зустрітися з Зеленським у Києві".

Абсолютно всі політичні й безпекові оглядачі поважних західних видань написали, що особистий візит Джо Байдена до Києва напередодні роковин повномасштабного нападу Росії на Україну – це особистий сигнал і ляпас воєнному злочинцю Путіну, який анонсував своє звернення до Федеральних зборів 21 лютого. До речі, у цей самий час президент Байден буде у Польщі, де теж виголошуватиме історичну промову.

"Я вітаю несподіваний візит президента Байдена до Києва, України, яка вже рік захищає свою свободу від жорсткої агресії Росії. Зробимо 2023 рік, роком, коли Україна виграє, а Росія програє", - написав у Twitter міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Це перший візит Джо Байдена до Києва в статусі президента США, й сьомий загалом. Шість разів до цього він відвідував Київ, перебуваючи на посаді віцепрезидента. Символізм цього візиту має ще й яке значення: від жовто-блакитної краватки президента Байдена, до гучного ляпаса Путіну. Російські пропагандисти вже давляться власною ж отрутою, мовляв, чому не вдарили ракетами по Києву, коли там перебував американський лідер.

"Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера - максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу й президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота - вас ніхто не боїться" - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час заключних ремарок у Маріїнському палаці після особистих перемовин із Володимиром Зеленським, Джо Байден також згадав, як майже рік тому після повномасштабного нападу Росії 24 лютого, говорив з українським президентом телефоном.

"Ви мені сказали, що чуєте вибухи на задньому плані. Я ніколи цього не забуду. Ви сказали, що не знаєте, коли ми знову зможемо поговорити. Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Можливо, навіть й до кінця України. Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть Демократія стоїть", - сказав Байден.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес дописав у Twitter, що цей неочікуваний візит – це саме те, що мав зробити президент Байден:

"Особиста присутність, щоб продемонструвати американські зобов’язання. Я сподіваюся, що президент Байден скористається цією нагодою, щоб сказати, що політика США спрямована на перемогу України, на вигнання Росії з усієї української території, і що ми зробимо все необхідне".

За рік після початку повномасштабного російського вторгнення Україна стоїть. Захід, який чекає від України чергового успішного контрнаступу, має теж зі свого пришвидшитися. Щоб фраза "ми будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно" трансформувалася у гасло "ми підтримаємо Україну так швидко, як це потрібно для перемоги".