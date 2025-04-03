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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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155
Час на прочитання
2 хв

Вперше за 25 років: медики у Рівному здивували незвичною народжуваністю

У рівненському пологовому перебувають семеро двійнят. Медики розповіли про бейбі-бум.

Автор публікації
Анна Махно Анна Махно
немовля

Двійнята, які народились у Рівному / © ТСН

У Рівному мама двійнят народила ще одну двійню. Тоді як і сама є з двійні. І як би то не видавалося заплутаним на перший погляд, схожих випадків працівники місцевого пологового відділення не пам’ятають.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Матвію та Луці всього один день. У родині Ольги це не перші двійнята. Вдома на братиків чекають їхні старші сестрички — теж народжені в один день.

«Це наші дівчатка Полінка і Настуня. По 4 рочки нам», — каже породілля Ольга Бучинська.

Ольга Бучинська / © ТСН

Ольга Бучинська / © ТСН

А до пологового прийшла навідати новонароджених племінників сестра Ольги — Олена.

«За останні 25 років роботи пологового будинку це в нас друга пацієнтка, яка має дві двійні поспіль у народженні своїх діточок, але так, щоб ще й сама була з двійні — вперше», — каже директорка Рівненського пологового будинку Світлана Муравська.

Ольга каже, припускала, що може народити двійнят. Та коли завагітніла донечками, все ж здивувалася тоді, що стане мамою одразу двох малюків.

Однак коли пішла на УЗД під час наступної вагітності — була вражена. Як і її чоловік. Не очікувала такої новини і вся рідня. Але згодом згадали, що у новонароджених братиків не лише старші сестри-двійнята та мама з двійнят — їхня прабабуся вже по татовій лінії теж з близнючок.

Та виявляється, що нині у рівненському пологовому справжній бейбі-бум двійнят.

«На сьогоднішній день у нас в закладі перебуває сім двієнь», — кажуть там.

Водночас в очікуванні своїх двійнят — ще 9 жінок, які перебувають на амбулаторному обліку з вагітності.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 3 квітня. Трамп спантеличив увесь світ!

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