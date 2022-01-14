Вперше за майже півтора століття: у Києві вітрюган розігнався до 80 км/год

Вперше за майже півтора століття: у Києві вітрюган розігнався до 80 км/год

Більшість регіонів країни також накрило вітрами із силою до 70 км/год.

У Києві вперше за майже півтора століття, за словами метеорологів, вітер розігнався до 23 м/сек: або - 80 км/год.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, Більшість регіонів країни також накрило вітрами із силою до 70 км/год.

Так, на Львівщині негодою знеструмило майже 40 населених пунктів. І ще 24 — без світла лишились частково. А на Вінниччині - дерева падали на трасу і перекривали рух.

У столиці – чималу липу вирвало з корінням і поклало на приміщення поліклініки. Негода – знімала металеві загорожі. Подекуди на будівництвах довелося зупиняти крани, аби ті не впали. На вечір шквальний вітер лише посилюється.

Причину негоди у Гідрометцентрі пояснюють циклоном, який прийшов до України з півночі і накрив більшість областей. Якщо для деяких з них – показник у 25 або й всі 27 метрів за секунду – не межа, для столиці такі вітри претендують стати рекордними за останні півтора століття, кажуть синоптики.

Погода в Україні: у столиці шквальний вітер розігнався до 23 метрів на секунду

І додають: вітряно буде усю ніч та впродовж наступної доби. Тож саме час згадати про правила безпеки – радять рятувальники. Пояснюють: страшний не сам вітер, а те – що він може зірвати і жбурнути.

Так, для пішоходів – не варто нині знаходитися поруч із великими деревами, біг-бордами та хиткими конструкціями, а для автомобілістів – не паркуватися під ними.

Нагадаємо:

Увечері 14 січня, через сильні пориви вітру у багатьох містах, особливо на півночі країни, де віяло найсильніше, не встояли новорічні ялинки та інші святкові прикраси.

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