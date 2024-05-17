Вперше за роки війни ЗСУ вистачає артилерійських снарядів — Зеленський

Україна досягла значного прогресу в забезпеченні артилерійськими снарядами та у виробництві дронів.

Вперше за роки війни Україна не має дефіциту артилерійських снарядів на жодному з напрямків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 16 травня.

"Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців", — сказав Зеленський.

Президент також наголосив на важливості продовження спільної роботи з партнерами України.

"Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини", — зазначив Зеленський.

Окрім цього, Володимир Зеленський анонсував нову ініціативу, в межах якої партнери України надаватимуть кошти на виробництво вітчизняних дронів РЕБ (радіоелектронної боротьби).

"Ми зараз відкриваємо ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів — РЕБів, саме в цей конкретний напрямок. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", — підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче позбутися залежності від своїх союзників щодо зброї та боєприпасів, але для цього потрібні гроші. Тому міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав країни ЄС використовувати кошти блоку для збройних замовлень в українських підприємств. Купівля зброї та боєприпасів для України в українських компаній, на його думку, є "найкращим, найшвидшим та найефективнішим способом допомогти нам на передовій".

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