"Впевнені, що таке повториться": донька власниці згвалтованої корови вимагає 3 роки в'язниці для сусіда

Поранена тварина через важкі травми більше двох місяців приходить до тями.

На Хмельниччині найближчим часом можуть почати судити 22-річного підозрюваного в згвалтуванні корови.

Нагадаємо, ця справа набула резонансу двічі – в травні, коли стало відомо про випадок та після того, як поліція закрила, а згодом, через розголос, поновила розслідування.

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Хмельницької області Інна Глега, правоохоронці повідомили про підозру фігурантові справи, після з’ясування всіх обставин матеріали будуть направлені до суду.

"Була оголошена підозра", - повідомила нам Інна Глега.

За словами Глеги, наразі підозрюваний не перебуває під вартою.

В родині власниці корови нам повідомили, що будуть однозначно вимагати покарати підозрюваного позбавлення волі.

"Рижа – так звати корову, почуває себе трошки краще. Це молода тварина. Пройшло вже більше двох місяців, але ще є сліди ран. Обробляємо їх, промиваємо", - повідомила ТСН.ua донька влсниці корови Оксана Булка.

До цього додала, що покарання для винного має бути у вигляді позбавлення волі.

"У селі тепер люди кажуть, що якщо ми не доведемо цю справу до кінця, то будемо винуватцями наступного злочину цієї людини. Ми впевнені, що таке може повторитись", - каже пані Оксана.

Вона також підтверджує, що підозрюваний перебуває не під вартою.

"Справа корови": що відомо

За інформацією зоозахисного руху UAnimals, наприкінці травня в селі Антоніни на Хмельниччині місцевий мешканець жорстоко познущався з корови – прив’язав її до трактора та рушив. За словами Оксани Булки, зловмисник розігнав трактор на повну швидкість, після чого корова знесилилася і впала. Внаслідок цього у тварини шкіра була обдерта до м’язів, травмовані роги, вибиті зуби. Також з’ясувалося, що корова була вагітною.

Правоохоронці розшукали зловмисника, ним виявився 22-річний місцевий мешканець. Було відкрите кримінальне провадження, яке нещодавно було закрите, але після розголосу знову поновлене.

Якщо провина фігуранта буде доведена в суді, йому загрожує покарання до трьох років в’язниці.

"Під час зґвалтування вона була на 7-му місяці вагіності. Це молода корова, їй три роки, нещодавно, нещодавно вона розтелилась, народила бичка. Під час знущання вона дивом не втратила його", – емоційно розповідала ТСН.ua пані Оксана.

Раніше повідомлялось про те, що 29-річна шимпанзе Ванілла, яка все життя просиділа в клітці, вперше побачила небо.

Читайте також: