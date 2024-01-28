“Впевнений у кожному кроці!”: командир “Kraken” розповів, яким знає головного розвідника України — Буданова

Такої впевненості, як у Кирила Буданова — очільника Головного управління розвідки України, — я не бачив ні в кого.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” на позивний “Чіча”.

“Ми з Кирилом Олексійовичем зустрічалися на одній операції. Те, що я можу сказати, — це людина, в якої є така впевненість, якої я не бачив ніколи. Людина впевнена у кожному своєму кроці. І коли ти це бачиш, ти не можеш реагувати по-іншому, тому що ти впевнений у своєму командирі. Якщо він тобі ставить задачу, ти розумієш, що маєш змогу її виконати, це тобі по силам”, — каже “Чіча”.

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