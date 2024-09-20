Впізнають "запах смерті": як в Україні собаки шукають тіла загиблих воїнів (фото, відео)

Пів тисячі тіл знайшли собаки з пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" з Павлограда на Дніпропетровщині. Кінологи самотужки вчили власних собак шукати рештки загиблих. І нині хвостаті пошуковці працюють чи не по всій Україні – на завалах, місцях боїв та деокупованих територіях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Собака Ханна вміє шукати людські останки. Вже сто загиблих і зниклих, але зрештою знайдених людей – на рахунку однієї лише Ханни. Вона працює на деокупованих територіях і розшукує полеглих героїв, а також шукає жертв російських ударів.

Те, що для людей трагедія, для собак-пошуковців, як Ханна, має бути розвагою, пояснюють тренери.

Карина Колісніченко під час занять зрозуміла: її Ханна – здібна пошуковиця.

"Дуже активна весела собака, для неї це мотивація, бо для неї це в першу чергу гра. Бо якщо для собаки це буде нецікаво, вона не буде працювати взагалі", – каже Карина Колісніченко, власниця собаки.

Ханна та Карина

Спочатку вчили шукати живих, а потім і померлих – засновниця загону Лариса Борисенко самотужки розробляла методику тренування.

"У смерті безліч запахів. Треба розумітися. Треба поважати смерть. Треба розумітися в цих запахах. У нас собаки працюють по підземних тілах, коли треба знайти людину на двох метрах, і під шарами закатаного ґрунту, і в бетоні", – каже керівниця пошуково-рятувального загону"Антарес" Лариса Борисенко.

Лариса Борисенко

Вже дванадцять років на такій службі бельгійська вівчарка Баба Люба. Її навчали від трьох місяців, і досі, вже в поважному віці, – постійні тренування.

Коргі Елтон руйнує всі стереотипи щодо розміру собак-пошуковців. На завалах він працює, наче трактор, кажуть пощуковці.

Елтон

Він обожнює танці у вільний час, та найбільше захоплюється пошуковою роботою – лабрадор Ларсон працює на Дніпропетровщині й Донеччині.

Загалом на рахунку загону – пів тисячі знайдених тіл. Чимало кінологів, зокрема й очільниця загону, дістали поранення під час місій. Та зупиняти пошуки й не думають.

"Ми знаємо, що душі хочуть повертатися. Герой поїде "на щиті" додому і сімʼя зможе прийняти рідну людину. Це дуже важливо", – каже Лариса Борисенко.

Для складної роботи вже готують нових чотирилапих пошуковців. Це цуценя назвали Марою – на честь богині смерті, чий запах вихованці загону вміють розпізнати за найскладніших умов.

Страшна робота для них – весела гра! Собаки-пошуковці допомагають знайти тіла полеглих героїв

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